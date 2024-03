Profesora es herida tras proteger a su hija de una balacera en Comas: Víctima fue ingresada a UCI

Comas ha sido testigo de un lamentable episodio de inseguridad ciudadana. Esta vez, una profesora resultó herida al proteger a su hija de una balacera que la PNP no descarta que sea parte de una guerra de criminales en el distrito.

La víctima, identificada como Julissa Torres (42), sufrió el impacto de un proyectil mientras intentaba salvaguardar la integridad de la menor. Según relató su esposo, ella solo había salido a comprar pastillas para un dolor de cabeza cuando la ráfaga de disparos tuvo lugar.

Tras este hecho, la profesora y madre de familia fue ingresada a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), donde permanece hasta la fecha tras haber pasado por una primera intervención quirúrgica.

Según su pareja, necesita de una segunda operación, ya que, debido a los daños que generó la bala, su pronóstico es reservado.

"Esta bala que ha recibido ha perforado intestinos y ha destruido parte del colon. Ahorita, es pronóstico reservado lo que me dicen los médicos. Está muy delicada, está malita. Hay que esperar. Los médicos han operado ya una primera vez, pero no han podido reconstruir el colon porque nos falta ubicar unas grapas con las que no cuenta el hospital", informó.