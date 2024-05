Rescate de Jackeline Salazar: Esta es la casa en Carabayllo donde la empresaria permaneció secuestrada

El drama del secuestro conmocionó a la comunidad cuando Jackeline Salazar, una joven de 32 años, fue raptada el 13 de mayo. Durante más de una semana, su vida estuvo en juego mientras las autoridades y su familia negociaban su liberación. Finalmente, un operativo policial llevó al rescate de la empresaria en una casa precaria ubicada en Carabayllo, revelando las condiciones infrahumanas en las que había sido retenida.

En una vivienda de dos pisos, alejada y desolada, Salazar enfrentó el horror del secuestro.

El lugar, sin asfaltar y escaso de habitantes, brindó el refugio perfecto para los secuestradores. Tras el rescate, la Policía Nacional del Perú encontró a Salazar en un cuarto mínimo, con un colchón sucio en el suelo y apenas algunos elementos de supervivencia: una botella de agua mineral, envases de alcohol y agua oxigenada, así como un paquete de toallas higiénicas.

Rescate de Jackeline Salazar: Esta es la casa donde permaneció secuestrada

Las condiciones insalubres y la evidente falta de cuidado mostraron la crudeza del cautiverio la joven empresaria Jackeline. Salazar, de 32 años de edad.

El padre de Jackeline. Salazar, Jorge, expresó su profundo agradecimiento a la Policía Nacional del Perú por su intervención. A pesar de haber inicialmente pedido que no intervinieran, reconoció el invaluable apoyo brindado por los agentes policiales durante los días de angustia.

"A pesar que yo había dicho que no intervengan, pero son unos ángeles para mi familia. El apoyo que me han dado es bastante. No tengo palabras para agradecer a la Policía. Gracias de todo corazón, muchas gracias", manifestó emocionado.