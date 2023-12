¡Sin piedad! Delincuentes amenazan a padre y su hijo de 2 años durante asalto a restaurante en SMP

Un nuevo hecho delictivo conmocionó al distrito de San Martín de Porres (SMP). Esta vez un grupo de delincuentes irrumpió en un local de comida y amenazó a un padre y su hijo de 2 años mientras asaltaban a los demás clientes presentes en el lugar.

Este violento hecho ocurrió alrededor de las 10 de la noche del pasado lunes, 25 de diciembre, en la cuadra 4 de la avenida Villaverde.

Fueron dos encapuchados los que a mano armada ingresaron al restaurante 'Delicious Win' y no solo se llevaron el dinero del día y las pertenencias de los comensales sino que atemorizaron al dueño del local, quien intentó poner a buen recaudo a su menor.

En declaraciones a Exitosa, el propietario del restaurante precisó que durante ese aterrador momento solo pensaba en proteger a su menor hijo debido a los delincuentes apuntaban violentamente con sus armas de fuego para pedir el dinero de la caja y las pertenencias de los que se encontraban cenando.

Asimismo, recalcó que los sujetos no lo dejaban salir del local e incluso amenazaban con dispararle si es que intentaba cualquier tipo de movimiento. Todo ello, a pesar de tener a su pequeño en brazos.

"A mí no me dejaban salir, (uno de ellos) me dijo que si doy un paso más, me iba a disparar (...) con el bebé que lo tenía ahí protegido entre mis brazos, me volvía a repetir, una y otra vez, 'no te muevas, te va a caer un balazo' (...) así con más palabras fuertes", detalló.