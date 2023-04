SJL: Falsos colectiveros secuestran a mujer para robarle información de sus cuentas bancarias

04/04/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Un falso colectivo fue la careta perfecta para una banda criminal que casi termina con la vida de Elizabeth Arevalo, mujer que fue secuestrada por más de 4 horas y amenazada con cuchillo para obtener la información de sus cuentas bancarias.

La pesadilla empezó alrededor de las 8:00 de la noche cuando Arevalo abordó el vehículo a las fueras del centro comercial Real Plaza Centro Cívico en el Centro de Lima. Ella se dirigía hacia su vivienda con rumbo a San Juan de Lurigancho cuando de pronto los delincuentes comenzaron a golpearla para obligarla a dar su información.

"Aproximadamente a las 8 de la noche tomé un colectivo. Había dos mujeres, dos varones. Más o menos cuando estábamos llegando al túnel de San Juan de Lurigancho me cogotearon y me obligaron a decir mis cuentas. Me golpearon y me amenazaron con un cuchillo", contó Arévalo para América Noticias.

Según cuenta la agraviada, la banda criminal la mantuvo secuestrada aproximadamente 4 horas y, tras dejarla abandona en la Av. Halcones, se fueron directamente a sacar el dinero de sus cuentas bancarias.

"Me tuvieron secuestrada aproximadamente cuatro horas y han hecho compras con mis tarjetas y han retirado dinero de todos los cajeros. 4 mil soles por cada tarjeta", indicó.

Al encontrarse sola en la calle tomó un mototaxi para ir a su casa y en cuanto llego pidió prestado el teléfono de su vecina para llamar a su esposo. Para sorpresa suya, él ya había notado que algo raro estaba sucediendo.

Captura gracias a GPS

La pareja de Arevalo, Miguel Ángel Císneros, cuenta que se encontraba muy preocupado porque su esposa no llegaba a casa y no contestaba ninguna de las llamadas, así que decidió buscarla a través del GPS.

Al revisar el mapa en su computadora se dio cuenta que Elizabeth "estaba" en un cajero, pero tan solo minutos después ya aparecía en otro. Volvió a intentar comunicarse con ella mas los esfuerzos fueron en vano. Fue ahí cuando acudió a la Comisaría La Huayrona para hacer una denuncia.

"Entonces vine a poner la denuncia en la comisaría. En ese momento me llama y me dice que le habían vaciado las cuentas, pero el GPS seguía en movimiento", señaló el esposo de la agraviada.

Respuesta de la Policía

En cuanto Arevalo les contó todo lo vivido, su esposo y los agentes de la Comisaría fueron de inmediato a seguir a los delincuentes.

La respuesta temprana de la Policía Nacional permitió que la banda criminal sea capturada cerca a un parque de la av. Canto Grande y luego trasladados a la Comisaría La Huayrona en donde permanecen detenidos.