Surco: joven denuncia discriminación de policía por ingresar con bividí a restaurante

09/03/2023 / Exitosa Noticias / Policial

Así no podía entrar. Un joven denunció a un efectivo de la Policía que le increpó por ingresar a un conocido restaurante en Surco por vestir un bividí. Pese a los intentos del denunciante para convencer al agente del orden, este le indicaba que no era el código de vestimenta apropiado para cenar.

Los hechos ocurrieron el último domingo en una famosa heladería ubicada al frente de la Embajada de Estados Unidos, en Surco. Allí, el ciudadano indicó que se estaba dirigiendo al mencionado lugar para consumir sus productos, pero tuvo que retirarse rápidamente porque ya había acabado el horario de atención del restaurante.

En ese momento, el efectivo policial decidió acercarse, ya que, según considera, el joven tuvo una actitud sospechosa. Desde su experiencia, no es usual que una persona entre y salga tan rápido de este lugar, a lo cual le sumó la ropa que usaba el denunciante.

"Yo salgo de Sarcletti, porque la tienda estaba por cerrar, y el efectivo viene y me intercepta. No sabía que decirme y me dice que mi aptitud era sospechosa porque entré y salí rápido", contó a los medios de comunicación el joven.

Así fue la conversación entre ambas partes

Durante este acontecimiento, policía y denunciante tuvieron un intercambio de palabras para tratar de convencerse el uno al otro de sus posturas.

"Una persona con bividí. Están cenando. El sudor también. Si usted está cenando, ¿te gustaría que una persona venga e ingrese con bividí?", le decía el efectivo de la Policía.

"Estoy ingresando a Sarcletti porque soy cliente de Sarcletti. Si estoy con bividí, ¿cuál es el problema? Me vengo de la playa, señor", respondía el joven.

"Pero ponte una camisa pues, amigo. Solo le he dicho vístase bien. Una camisita amigo", insistía el agente del orden. Además, el policía sostenía que lo hacía por la seguridad de la Embajada de Estados Unidos, pues anteriormente se registró coches bombas allí.

Lo denunció por TikTok

La parte denunciante cuenta que se sintió agraviada durante este episodio, ya que este policía lo estaba acusando de algo que no era.

"Me dice prácticamente que parezco un delincuente. Me tilda de terrorista. Es lamentable, por eso decido hacer la denuncia", cuenta.

Por esta razón, y debido al alcance que tiene TikTok, la denuncia fue realizada como este medio. En respuesta, el gerente del establecimiento, Salim Hodali, se manifestó sobre los hechos y recalcó que local no tiene restricción de vestimenta."Tiktok es una red masiva"

"El policía vio algo inusual y se acercó. No fue la manera adecuada tal vez", dijo.

Este hecho en Surco causó conmoción en los usuarios de internet, quienes defendían al agraviado y afirmaban que la policía no tiene por qué discriminar a nadie por vestir un bividí.