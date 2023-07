Surco: Ladrón asesinado en intento de asalto fue identificado y su familia rompe en llanto

Un nuevo hecho de violencia ha remecido la ciudad de Lima, y es que ayer por la tarde se informó que un ladrón fue asesinado en un intento de asalto a personas que supuestamente le iban a vender un celular. El hecho ocurrió en Surco y ahora la PNP ha revelado el nombre del occiso.

Se trata de Jesús Enrique Tavara (22), quien perdió la vida de forma trágica cuando intentaba huir del lugar a donde llegó con un amigo a bordo de una moto, con la intención de robar el equipo móvil que supuestamente iba a comprar. El hecho ocurrió en el jirón Pedro Irigoyen.

"Han venido porque los de al frente le hicieron un pedido de un celular, entonces cuando tocaron el timbre nadie abría. En ese momento han pasado una moto y ahí han empezado a balearse entre los dos. He escuchado dos balazos y ha caído a mi ventana, en la cocina. Me ha caído vidrios, me he tirado al piso", declaró una vecina de la zona a un conocido medio.