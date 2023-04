ValeTodo Downtown: Denuncian 20 robos de teléfonos celulares en interior de discoteca de Miraflores

Una nueva denuncia contra la discoteca miraflorina ValeTodo Downtown. Un joven reveló que este fin de semana más de 20 celulares fueron robados en el interior del establecimiento de entretenimiento.

El usuario de TikTok Carlos Castillo (@badsadcarlitos) compartió un video en el que relató que cuando estaba en la salida de la discoteca ValeTodo Downtown encontró a una señorita llorando desconsoladamente. La razón era porque había sido víctima de robo.

"Acabo de salir del ValeTodo Downtown, son las 4:18 a.m., en mi experiencia vi a una flaca y llorando y el de seguridad dijo que habían robado 20 celulares en una noche. O sea, me he quedado medio hu**n, no les voy a negar. Veinte celulares es un exceso", relató.