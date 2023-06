VMT: Padre le quita la vida a sus dos hijas y entierra sus cuerpos en su vivienda

En el asentamiento humano 'Ampliación El Mirador', en Villa María del Triunfo, un padre de familia le quitó la vida a sus hijas de 5 y 4 años y enterró sus cuerpos en el interior de su vivienda.

El hombre y la madre de las pequeñas se habrían separado hace menos de un mes. Sin embargo, tras llegar a un acuerdo, la madre le entregó a las menores a su expareja a través de un documento legalizado en una notaría.

Después de asesinar a sus hijas se dirigió a Abancay para reconciliarse con su expareja, pero tras su negativa, decidió quitarse la vida envenenándose. Asimismo, en las próximas horas estaría llegando la madre de las menores en el lugar, tras enterarse de lo ocurrido.

Cabe señalar que la Policía Nacional del Perú (PNP) se encuentra realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer el caso.

Antes que encontraran el cuerpo sin vida del padre, este se habría comunicado con su mamá para informarle que había matado a sus hijas y le pidió perdón por lo que hizo. También, le confesó que sus nietas estaban muertas.

"El me llamó llorando y me dijo que lo perdonara, pero entré en shock. Cuando yo le pregunté donde están las niñas, él me respondió que se quedaron en el cerro, pero ellas están muertas", declaró.