Fernando Rospigliosi descarta renunciar a la Mesa Directiva del Congreso: "No veo ningún asidero a esa posibilidad"

20/10/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista de Fuerza Popular, Fernando Rospigliosi, descartó renunciar a la Mesa Directiva del Parlamento y señaló que no ve "ningún asidero a esa posibilidad".

No renunciará a la Mesa Directiva

Durante una intervención a los medios, este lunes 20 de octubre, el parlamentario Rospigliosi se pronunció respecto a la posibilidad de una eventual dimisión a la Mesa Directiva del Congreso de la República.

En tal sentido, el integrante de la bancada de Fuerza Popular expresó claramente: "Sobre eso de la renuncia eso ha sido un rumor que ha estado corriendo no veo ningún asidero a esa posibilidad porque yo soy y he sido elegido primer vicepresidente del Congreso y soy primer vicepresidente a menos que me censuren como lo han intentado en dos oportunidades".

En esa línea, indicó que está encargado temporalmente de la presidencia del Congreso para "asuntos administrativos". "No voy a renunciar a la primera vicepresidencia a menos que el Congreso decida lo contrario", manifestó el congresista de Fuerza Popular.

Gabinete solicitará el voto de confianza

Previamente, el actual presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, dio a conocer que el Gabinete Ministerial de Ernesto Álvarez se presentará ante el Pleno del Parlamento el miércoles 22 de octubre desde las 4 de la tarde para solicitar el voto de confianza.

Vale indicar que, el primer ministro envió el último domingo un oficio al titular del Congreso para solicitar una sesión en el Palacio Legislativo a fin de exponer su solicitud de cuestión de confianza. Ello, será un factor clave en el Gobierno de José Jerí debido a que si el plan general del premier es aprobada se respaldará la gestión del presidente.

El legislador de la bancada de Fuerza Popular indicó que recibirán a Ernesto Álvarez y todo su gabinete en el Congreso para escuchar los lineamientos de su política de gobierno para luego se debata y posteriormente votar por la cuestión de confianza.

"Hemos recibido la iniciativa del presidente del Consejo de Ministros y en efecto se va a convocar un Pleno para el día miércoles 22 de octubre a las 4:00 p.m. donde Ernesto Álvarez Miranda y su gabinete presentarán su propuesta la cual será debatida inmediatamente después", manifestó ante la prensa.

