Fiscalía solicita al Congreso garantizar el presupuesto contra el crimen organizado

En la sesión del Acuerdo Nacional desarrollado este lunes 20 de octubre, el fiscal superior, Jorge Chávez Cotrina, expuso las necesidades del Ministerio Público. En ese contexto, señaló que 13 fiscalías solicitan al Congreso de la República, que garantice el presupuesto contra el crimen organizado, para cumplir con los objetivos de la institución.

Pedido no solo es para Lima

Durante su intervención, Chávez Cotrina especificó que las fiscalías que se han sumado al pedido no solo son de la capital, sino también del interior del Perú. Pidió el compromiso del Legislativo para que les puedan dar los recursos necesarios para luchar contra los casos extorsivos.

"Estamos calculando 13 fiscalías: dos en Lima, dos en Lima norte, dos en Lima este, dos en Lima sur, uno en Lima noroeste (Ventanilla), Trujillo dos y Sullana, que también tiene problema. Estas fiscalías tienen que tener su presupuesto no solo para su creación, sino para que se mantengan en el tiempo, pero si no lo ponen en la norma, que va a tener el presupuesto del MEF, no va a servir de nada", sostuvo Chávez Cotrina.

Para evitar confusiones en la interpretación de la norma, el magistrado solicitó la aclaración de la misma, debido que con la actual, no se puede realizar el proceso con rapidez y eficiencia.

"Ya sabemos como interpretan nuestras normas algunos jueces. Creo que se tiene que aclarar cuál es la voluntad del legislador: Que se incaute y decomise los bienes de los extorsionadores y que pase a propiedad del Estado o no. O vamos a seguir el trámite de la Ley de Extinción del Dominio, que tenemos que esperar sentencia. ¿Cuánto demora una sentencia? Mínimo tres años, si Dios es grande", precisó.

Fiscales ya habían pedido presupuesto

En agosto pasado, un grupo de Coordinadores nacionales y representantes de las Fiscalías Especializadas y Penales del Ministerio Público, solicitaron a la entonces gestión de Dina Boluarte más presupuesto para combatir la criminalidad. Su argumento era que las diligencias corrían el riesgo de ser cerradas.

Para el cumplimiento de su trabajo, pidieron al Estado 81 millones de soles, con los que no se afectarían a los subsistemas fiscales y las áreas de apoyo a la labor fiscal.

