Gabinete de Ernesto Álvarez solicitará el voto de confianza al Congreso este miércoles 22 de octubre

20/10/2025

Este domingo 19 de octubre, Ernesto Álvarez envió un oficio dirigido a Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso de la República, para solicitar la realización de una sesión del Pleno y exponer su pedido de la cuestión de confianza tal como indica la Constitución Política del Perú.

Este hecho es un factor clave para el gobierno de José Jerí ya que su gestión quedará respaldada si es que el Parlamento aprueba el plan general presentado por el premier. Como se recuerda, este gabinete y el presidente han sido duramente criticados por gran parte de la opinión pública y el Legislativo.

Fernando Rospigliosi confirma asistencia de Eduardo Álvarez y su gabinete

De acuerdo a este oficio del Gabinete, la propuesta era presentarse este miércoles 22 de octubre a las 4:00 p.m. ante los 130 congresistas que conforman el Pleno. Este pedido fue confirmado por el propio presidente de la Mesa Directiva, Fernando Rospigliosi.

El integrante de la Fuerza Popular señaló que recibirán a Ernesto Álvarez y todo su gabinete en el Parlamento para escuchar los lineamientos de su política de gobierno para luego se debatida y posteriormente votar por la cuestión de confianza.

"Hemos recibido la iniciativa del presidente del Consejo de Ministros y en efecto se va a convocar un Pleno para el día miércoles 22 de octubre a las 4:00 p.m. donde Ernesto Álvarez Miranda y su gabinete presentarán su propuesta la cual será debatida inmediatamente después", indicó.

Bloque Democrático no otorgaría el voto de confianza

Respecto al pedido de confianza del gabinete Álvarez, Exitosa conversó con el congresista Carlos Zeballos para conocer su postura ante este hecho. El parlamentario dejó en claro que, hasta el momento, han analizado dentro del Bloque Democrático Popular no otorgar este voto.

Según sus palabras, tanto él como sus compañeros de bancada consideran que no hay nada nuevo en este grupo de ministros, pero que de igual manera escucharán todas sus propuestas.

"En cuanto el tema de la cuestión de confianza, ya nuestra bancada tiene la posición de evaluar ministerio por ministerio y ya de la evaluación que hemos hecho nosotros, no estaríamos otorgando el voto de confianza como bancada. En este momento no estamos pensando darles (voto) porque hemos encontrado deficiencias, más de lo mismo en los diferentes ministerios", reveló.

De esta manera, Fernando Rospigliosi confirmó que el gabinete liderado por Ernesto Álvarez asistirá al Congreso de la República este miércoles 22 de octubre para exponer su plan de gobierno y solicitar el voto de confianza del Pleno.