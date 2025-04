Alberto Otárola niega tener miedo a presidenta Dina Boluarte: "Se molesta conmigo por decir la verdad"

El expresidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, afirmó que él no le tiene miedo a la presidenta Dina Boluarte y aseguró que continuará diciendo la verdad, pese a que la mandataria se moleste con él.

Durante una entrevista para Infobae, el expremier se pronunció sobre el actual Gobierno y sostuvo que él continuará brindando declaraciones sin importar que esto traiga consecuencias. Otárola negó tenerle miedo a la jefa de Estado y una posible intervención de la DINI.

"No se trata de revelar secretos de Estado, que no lo voy a hacer, ya que tengo la obligación constitucional de mantener en reserva algunos asuntos de Estado. Pero yo no voy a mentir. No soy un mentiroso. Si se molesta conmigo porque digo la verdad, que se siga molestando. No le tengo miedo ni a ella ni a la DINI. (...) Que sepan que los actos generan consecuencias", declaró.