Alberto Otárola sobre adelanto de elecciones: "Urge que lo aprueben en segunda votación por el Congreso"

25/01/2023 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola Peñaranda se pronunció acerca de la aprobación en segunda instancia sobre el proyecto de ley del adelanto de elecciones por parte del Congreso de la República.

En ese sentido, Otárola Peñaranda brindó una serie de declaraciones en las inmediaciones del Legislativo tras las reuniones que sostuvo con diversos legisladores y el titular de la Mesa Directiva, José Williams, acerca del avance de la segunda legislatura para debatir la fecha en que se desarrollarán los comicios generales.

De acuerdo a ello, el primer ministro aseveró que es necesario que en el Pleno avalen de manera "urgente" dicha figura interpuesta por el Poder Ejecutivo; asegurando que han recibido respuestas positivas y un cronograma para establecer las políticas que se requieren para llevarla a cabo lo antes posible.

"El proyecto de ley del adelanto de elecciones que presento el Gobierno de Dina Boluarte Zegarra y, que fue aprobado en primera votación, urge que sea avalado en segunda instancia en el Congreso. Con los parlamentarios con los que hemos dialogado, nos han expresado la predisposición de un cronograma y la etapa final para conseguir la definición del Parlamento sobre esta segunda votación. Nos vamos satisfechos, porque ahora sí, recoge el alto sentido de la urgencia que reclama la situación del país".

Resaltó trabajo de la PNP

Por otra parte, el premier felicitó las labores de los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) durante las protestas a nivel nacional; señalando que han mantenido el "orden interno" y han preservado la "estabilidad democrática" del país, ante los hechos vandálicos que se han registrado en estos días.

"Todos pusimos nuestro grano de arena para que el país no caiga presa de acciones que pudieran preocupar la estabilidad democrática del Perú. No podemos decir que eso ha sido superado, pero el profesionalismo de la Policía Nacional, que una vez más ha demostrado no solamente estar a la altura de las circunstancia, sino que, demanda una profunda reflexión de todos, por lo que hemos visto como la PNP se encarga con profesionalismo el orden interno".