Alejandro Cavero celebra declaración de ilegalidad del partido A.N.T.A.U.R.O: "La democracia tiene que defenderse"

El tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Cavero, celebró la declaración de ilegalidad del partido Alianza Nacional de Trabajadores, Agricultores, Universitarios, Reservistas y Obreros (A. N. T. A. U. R. O.), vinculado a Antauro Humala.

En entrevista para Canal N, el parlamentario respaldó la decisión de la Sala Civil Permanente de la Corte Suprema y manifestó que la democracia es para aquellos que están dispuestos a "jugar en igualdad de condiciones".

(¿Usted cree que está arrepentido?) De ninguna manera. El señor no solo reivindica sus actos sino que él dice abiertamente las cosas que va a hacer si llega a ser presidente, como fusilar gente, mandar a las personas a la cárcel sin juicio, etc. La democracia no puede ser boba y tiene que defenderse. La democracia es para los demócratas. Es para aquellos que están dispuestos a jugar el juego en igualdad de condiciones", declaró.