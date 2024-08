Alejandro Cavero critica investigación de Fiscalía por pensión de Alberto Fujimori: "Están politizando un tema administrativo"

El tercer vicepresidente del Congreso de la República, Alejandro Cavero, criticó la investigación de la Fiscalía contra los responsables del trámite de la pensión vitalicia de Alberto Fujimori.

En entrevista con Canal N, el congresista de Avanza País indicó que se está politizando un tema administrativo y apuntó que se debe interpretar hasta donde la figura del indulto rehabilita a la persona para poder ser sujeto de un subsidio.

"Ellos usan al Ministerio Público como herramienta política de amedrentamiento. Están politizando un tema administrativo, un tema que no es blanco y negro. Es una ley absolutamente interpretable, hay que interpretar hasta donde la figura del indulto rehabilita a la persona indultada para poder ser sujeto de una pensión. No es tan claro como ellos lo dicen y menos aún tener una interpretación jurídica. Ellos usan al Ministerio Público para decir que lo que no les gusta es delito", declaró.