Alejandro Soto rechaza vínculos con Patricia Benavides: "No he cometido delito alguno"

19/01/2024 / Exitosa Noticias / Política

El presidente del Congreso de la República, Alejandro Soto, rechazó cualquier vínculo con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, quien es investigada por presuntamente liderar una organización criminal dentro del Ministerio Público.

El titular del Parlamento calificó de "falsas" las acusaciones del exasesor de Benavides, Jaime Villanueva, quien indicó que se habría negociado con Soto para agendar la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) en el Pleno a cambio de una presunta ayuda en una de las investigaciones que tenía en curso en la Fiscalía.

"Respecto a las falsas informaciones difundidas por un medio de comunicación, me veo en la obligación de rechazar contundente y categóricamente cualquier vinculación con la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides, así como con sus ex y actuales asesores", se lee en el oficio.

Asimismo, el presidente del Congreso apuntó que "la moción de orden del día N.º 7565", la cual propone encargar a la Comisión de Justicia una investigación sumaria al colegiado, fue añadida a la agenda del Pleno el 4 de setiembre de 2023 por decisión del Consejo Directivo.

"La moción de orden del día N° 7565, que propone encargar a la Comisión de Justicia una investigación sumaria a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, fue añadida a la agenda del Pleno el 4 de septiembre de 2023 por decisión del Consejo Directivo. No es facultad de la presidencia del Congreso agendar mociones de orden del día", agregó.

Niega negociaciones

En esa misma línea, Alejandro Soto aseguró que no ha cedido a "presiones de ningún tipo" y afirmó que no ha cometido ningún delito, debido a que no tiene "nada que negociar".

"Como presidente del Congreso, he actuado garantizando que se respete el debido proceso y el derecho a la defensa de todo ciudadano, sin ceder a presiones de ningún tipo. No tengo nada que negociar pues no he cometido delito alguno", finalizó.

¿Cómo habría operado Benavides?

De acuerdo al equipo especial liderado por Marita Barreto, Patricia Benavides direccionó decisiones claves del Parlamento, como la designación del defensor del Pueblo, el intento de remoción a los integrantes de la JNJ y la inhabilitación de Zoraida Avalos, por medio del archivamiento de investigaciones preliminares de congresistas que votaron a favor de su conveniencia.

De esta manera, Alejandro Soto negó las acusaciones del exasesor de Patricia Benavides, quien indicó que el presidente del Congreso habría negociado con la exfiscal para agendar la destitución de los miembros de la JNJ, ello a cambio de una presunta ayuda en una de las investigaciones en su contra.