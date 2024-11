Arturo Alegría responde a Guido Bellido: "Fue premier y no hizo nada por los peruanos"

27/11/2024 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Arturo Alegría respondió a Guido Bellido, quien cuestionó a Fuerza Popular por votar en contra de la censura del ministro Julio Demartini: "No se venga a lavar las manos".

Arturo Alegría arremete contra Guido Bellido

En declaraciones a la prensa, el legislador cuestionó a su colega Guido Bellido al mencionar que desconoce a que bancada pertenece y apuntó que no debería responderle a "personas que no supieron manejar un gobierno".

"A Guido Bellido siempre le gusta hablar más que actuar. Ahora ya no sabemos a qué bancada pertenece. El señor que comenzó con Perú libre y ahora no sabemos en que bancada está. La verdad es que (no debería) responder a personas que no supieron manejar un gobierno como el señor Guido Bellido, quien fue premier y que lamentablemente no hizo nada por todos los peruanos", declaró.

Asimismo, Arturo Alegría aseguró que Fuerza Popular no forma parte del gobierno de Dina Boluarte y criticó a las personas que votaron en las elecciones por Pedro Castillo.

"Fuerza Popular no es parte de este gobierno. Nosotros competimos en las elecciones con el partido que ahora gobierna, con los que fueron electos en la fórmula de Pedro Castillo. Lamentablemente, las personas que ahora critican, no se dan cuenta que ellos fueron los que nos pusieron a estas personas a gobernar. Así que ahora no se vengan a lavar las manos y a echarle la culpa a otros partidos políticos de la responsabilidad que ellos deberían admitir", agregó.

¿Qué dijo Guido Bellido sobre Fuerza Popular?

En entrevista con Exitosa, el congresista Guido Bellido responsabilizó al fujimorismo de la censura rechazada contra el ministro Julio Demartini pese a denuncias por Qali Warma.

"El fujimorismo ha decidido no votar a favor y de eso se trata. No hay otra cosa. (...) Yo, por ejemplo, he votado a favor de que se censure porque no se le puede dar carne de caballo a los niños. Claro, como no son sus hijos denle cualquiera caso, pero haber que a sus hijos les den carne de caballo", dijo en nuestro medio.

Como se recuerda, el Congreso de la República rechazó este martes 26 de noviembre admitir la moción de censura contra el titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) por los cuestionamientos contra el programa Qali Warma.

De esta manera, el congresista Arturo Alegría afirmó que Fuerza Popular no forma parte del gobierno de Dina Boluarte y criticó el trabajo de Guido Bellido como premier.