Carlos Zeballos sobre audios atribuidos a Santiváñez: Se desprestigia y quita legitimidad al gobierno

La difusión de nuevos audios atribuidos a Juan José Santiváñez, en los que buscaría favorecer a su entonces representado el expolicía Miguel Larrosas, continúa generando repercusiones.

En diálogo con Exitosa, el congresista Carlos Zeballos se refirió a los audios atribuidos al ministro de Justicia y Derechos Humanos, y consideró que no hace un mea culpa, lo que genera que se desprestigie y quite legitimidad al Gobierno.

Se lograron firmas para moción de censura

El miembro de la Comisión de Fiscalización y Contraloría del Congreso, informó que ya se tienen las firmas necesarias para presentar la moción de censura contra Juan José Santiváñez, luego de que acudiera el miércoles al Parlamento para brindar explicaciones sobre audios atribuidos.

"Se han recolectado 34 firmas y estas permiten que se pueda presentar la moción, me imagino que el día de hoy debe estar ingresando por mesa de partes para darse cuenta. (...) Habría que esperar los votos de las diferentes bancadas, ya que muchos se han mostrado disconformes, esperemos que no solamente sea de la boca para afuera, sino que también actuemos", explicó.

Zeballos lamentó que el ministro Santiváñez y el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, negaran su participación en los audios, ya que solo generan un desprestigio al Gobierno causando el descontento de la ciudadanía.

"Nosotros estamos viendo que lamentablemente, no se reconoce, no se hace un mea culpa de lo que viene pasando, lamentablemente cada vez se viene desprestigiando y quitando legitimidad al Gobierno y eso hace que la misma población esté ardiendo en las calles", expresó.

JNJ decidirá destino de Delia Espinoza

Zeballos aprovechó para referirse a lo que pasará mañana viernes 19 de septiembre, pues la Junta Nacional de Justicia decidirá sobre la propuesta de suspensión contra Delia Espinoza por no acatar orden de reponer a Patricia Benavides como fiscal de la Nación.

"Esperemos que sea la mejor, la más responsable. Que no se atente con la institucionalidad del Ministerio Público, porque claramente la población y la organización criminal está viendo que, mientras más enfrentamiento haya entre los poderes del Estado, el Ministerio Público, el Poder Judicial, todo esto genera que ellos sigan en su festín", consideró.

Expresó sus esperanzas en que cada institución haga un mea culpa, para que se dé el trabajo en conjunto, pero resaltó la importancia del reconocimiento de los errores. En ese contexto, el parlamentario criticó que Juan José Santiváñez y el premier Eduardo Arana no hagan un mea culpa y por lo contrario, generen desprestigio y quiten legitimidad el gobierno.