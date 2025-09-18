Caos y desconcierto en estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima: Colas invaden las pistas ante demora de trenes

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde las primeras horas de este jueves 18 de septiembre, la Línea 1 del Metro de Lima advirtió sobre demoras inesperadas en su servicio las cuales venían generando molestas en los usuarios. De acuerdo al primer comunicado que emitieron, la entidad se encontraba trabajando para tratar de solucionar los inconvenientes y reestablecer el sistema lo más pronto posible.

Sin embargo, luego publicaron en sus redes sociales un nuevo pronunciamiento donde recomendaban a los miles de pasajeros que utilizan este sistema de transporte masivo a tomar rutar alternas para llegar a sus respectivos destinos.

Caos y desconcierto en estaciones de la Línea 1

Como era de esperarse, largas colas comenzaron a formarse en las principales estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima ante la demora de los trenes en toda la ruta entre los distritos de San Juan de Lurigancho y Villa El Salvador.

Por ejemplo, un equipo de Exitosa se hizo presente en la Estación María Auxiliadora donde la filas de ciudadanos se logran apreciar desde una importante distancia ya que esta sale de la estación, cruza la avenida y recorre todo el andén de la parada.

Los pasajeros señalan que vienen esperando entre 40 minutos a una hora para poder ingresar a uno de los trenes. Además, exigen que algún representante de ATU o del MTC de la cara para brindar las explicaciones necesarias ante esta problemática.

Largas colas en SJL

Al otro lado de la capital, específicamente en la Estación San Martín en San Juan de Lurigancho, la situación es muy similar ya que la cantidad de gente ha desbordado la explanada por lo que están llegando a invadir la vía de la avenida Próceres de la Independencia y poner en riesgo su vida.

Los ciudadanos utilizan sus teléfonos celulares para grabar la situación y dejar constancia del número de personas presentes lo que probablemente genere que lleguen tarde a sus respectivos destinos. "Me he quedado sorprendido hoy día porque a esta hora no hay público", indicó un usuario.

Es importante indicar que hasta el cierre de esta nota ningún representante de este sistema de transporte masivo ha detallado los motivos de estos inconvenientes los cuales aún no pudieron ser solucionados pese a los esfuerzos realizados.

En resumen, caos y largas colas se reportan en diversas estaciones de la Línea 1 del Metro de Lima debido a la demora del servicio que se ha dado desde las primeras horas de este jueves 18 de septiembre.