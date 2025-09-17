¿Tienes multas sin saberlo? Así puedes revisar tus papeletas e infracciones en segundos, según el MTC

17/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú habilitó un servicio que permite a los conductores verificar de forma rápida y gratuita si tienen papeletas pendientes o infracciones de tránsito. Conoce aquí todos los detalles del proceso donde solo necesitar tener tu DNI a la mano.

¿Papeletas en tu récord de tránsito?

Miles de conductores en Perú podrían tener multas de tránsito sin saberlo. Ya sea por exceso de velocidad, mal estacionamiento o no respetar las señales, muchas infracciones quedan registradas sin que el conductor se entere a tiempo.

Afortunadamente, la cartera ministerial liderada por César Sandoval, cuenta con una herramienta digital, vigente desde octubre de 2016 mediante la Resolución Ministerial N.º 856-2016 MTC/01.02, que te permite revisar tu historial de tránsito de forma gratuita y en solo unos minutos. Además, te muestra tu récord de infracciones y cuál es la consecuencia de esta.

Recuerda que mantener tu historial limpio es crucial para evitar problemas legales y garantizar una conducción segura y responsable. ¿Por qué? Pues bien, la acumulación de infracciones puede llevar a sanciones severas, como la suspensión de tu licencia de conducir y la pérdida de puntos.

¿Cómo saber si tienes multas usando tu DNI?

Para revisar tu récord de conductor y así saber si tienes alguna papeleta u otra infracción, solo debes seguir estos pasos sencillos, que no te tomarán mucho tiempo:

Accede al sitio web oficial del MTC para consultar tu récord de multas. Puedes hacerlo a través de este LINK. Selecciona el tipo de búsqueda: DNI, número de licencia o nombre completo. Coloca los datos del tipo de búsqueda elegido. Ingresa el número de capcha. Da clic a 'buscar' y podrás obtener tu récord de conductor. Descarga o imprime el documento generado.

Este proceso te permitirá no solo identificar tus multas, sino también ayudarte a detectar alguna sanción errónea y así poder iniciar un proceso de apelación para corregir el error y evitar que afecte tu historial. A su vez, si deseas conocer cuántos puntos tienes, consulta en "Sistema de Licencia de Conducir por Puntos".

Revisa online si tienes multas en tu récord de tránsito.

¿Dónde puedo pagar mis infracciones?

Lo primero que debes hacer es verificar la multa y proceder al pago. Puedes realizarlo en las oficinas del Servicio de Administración Tributaria (SAT) en tu provincia o acudir a la municipalidad distrital para conocer los métodos de pago disponibles.

Para llevar a cabo el proceso de pago en línea, es necesario que tu cuenta esté habilitada en la página web o que tengas instalada la aplicación móvil de tu entidad bancaria. Los bancos que te permiten este proceso son: BCP, BBVA, Interbank, Scotiabank y Banbif.

Una vez que realizaste el pago dirígete a la sección destinada a los pagos de servicios o tributos, donde podrás ubicar la opción correspondiente al SAT de Lima o el de tu lugar de residencia. Selecciona el tipo de multa o papeleta y revisa el monto a pagar y procede con la transacción.