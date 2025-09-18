Maju Mantilla renuncia en vivo a 'Arriba mi gente' tras nuevas acusaciones de infidelidad

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla se cansó de los constantes rumores que la vinculaban con supuestos romances extramatrimoniales y, visiblemente afectada, decidió dar un paso al costado y renunciar en vivo a su programa Arriba mi gente. La conductora agradeció profundamente al equipo que la acompañó durante su tiempo en Latina y se despidió con un emotivo mensaje.

Rumores de infidelidad afectaron a Maju

Los últimos días no han sido fáciles para Maju Mantilla. La conductora ha enfrentado especulaciones constantes sobre su vida personal, especialmente relacionadas con supuestos romances durante su matrimonio con Gustavo Salcedo.

En la más reciente edición de Arriba mi gente, Maju Mantilla dejó en claro que las afirmaciones que circulaban sobre ella eran falsas y que habían dañado tanto su reputación como la de otras personas.

"Esto días han sido muy difíciles para mí y muy duros para mi familia, en base a chismes han afirmado cosas sobre mí que son falsas. Yo soy un ser humano que comete errores, pero se han dado afirmaciones continuas de forma malintencionada, me han vinculado con otras personas, dañando mi reputación y la de otras personas", expresó.

Maju Mantilla agregó que los rumores, lejos de disminuir, empezaron a afectar la dinámica del programa, generando un ambiente de tensión que ella ya no podía sostener.

"Este programa necesita energía, necesita alegría, necesita concentración. He dado mi mayor esfuerzo, pero siento que no lo he logrado porque sí estoy afectada, y quiero decirles que esta carga ha llegado hasta mis compañeros, al equipo tan bonito de 'Arriba mi gente', que no se lo merece y que no es justo", añadió.

Durante la emisión más reciente de 'Arriba Mi Gente', Maju Mantilla tomó la difícil decisión de anunciar su renuncia frente a la audiencia. La conductora explicó que, debido a la carga emocional que estaba viviendo, no podía seguir ofreciendo la energía y concentración que el programa requiere.

Maju anuncia su salida de "Arriba mi gente"

A raíz de todo esto, Maju Mantilla tomó la difícil decisión de anunciar su renuncia frente a la audiencia. "Por tal motivo, yo he decidido no continuar en el programa y solo quiero agradecerles por completo (...) He sido feliz trabajando con ustedes, he aprendido muchísimo, pero bueno, es una decisión que ha sido difícil y que he tenido que tomar", finalizó.

La renuncia de Maju Mantilla en vivo a Arriba mi gente marca un antes y un después en su carrera televisiva. Tras las nuevas acusaciones de infidelidad que circulaban sobre ella, la conductora decidió priorizar su bienestar y el de su familia, despidiéndose con palabras de agradecimiento a todo el equipo que la acompañó durante este tiempo.