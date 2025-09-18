UCV y Google: Dos grandes unidos por la educación

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Publirreportaje

En un mundo donde la tecnología y la Inteligencia Artificial son ya el presente, se plasma un prestigioso convenio que busca poner a la educación de nuestro país en la vanguardia del mundo. La Universidad César Vallejo (UCV) y el gigante tecnológico Google suman esfuerzos para innovar estrategias educativas en el país.

El acuerdo abre las puertas a programas de formación y actualización en áreas claves de la transformación digital, conectando a los jóvenes con las tendencias que están redefiniendo la educación en el siglo XXI.

Programas que marcan la diferencia

Gracias a esta colaboración, los estudiantes y profesionales peruanos podrán acceder a certificaciones con valor global en campos de alta demanda laboral como inteligencia artificial, cloud computing, ciberseguridad y análisis de datos. Entre las rutas de aprendizaje más destacadas figuran:

Cloud Digital Leader Learning Path

Google Cloud Computing Foundation Certificate

Cybersecurity Certificate Learning Path

Data Analyst Certificate Learning Path

Una alianza que transforma vidas

La Dra. Karina Cárdenas, gerenta general de la UCV, subrayó la importancia de este paso. "Este convenio con Google permitirá que nuestros estudiantes accedan a herramientas de última generación y potencien su formación para un mercado global cada vez más competitivo", expresó.

Además, destacó que la UCV concibe la educación como un motor de innovación: "En la UCV creemos firmemente que la educación debe ser un puente hacia la innovación y esta alianza es una oportunidad para transformar la vida de miles de jóvenes".

Los estudiantes que accedan a estas certificaciones internacionales obtendrán conocimientos técnicos de primer nivel y reforzarán su empleabilidad y abrirán nuevas oportunidades en nuevos escenarios.

Tu futuro digital comienza hoy

Con esta nueva alianza, la Universidad César Vallejo asegura la innovación educativa y la formación integral de sus estudiantes. Además, se posiciona como referente en la transformación tecnológica de la educación superior en el Perú. Solicita mayor información sobre sus programas, ingresando al siguiente enlace: https://somos.ucv.edu.pe/pregrado