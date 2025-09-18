José Luna sobre la Ley N° 32123 que otorga pensión mínima de S/ 600: "Los están condenando a la miseria"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El congresista José Luna Gálvez (Podemos Perú) estuvo esta mañana en "Hablemos Claro" para brindar su análisis sobre el debate en el Parlamento que aprobó el octavo retiro de los fondos del Sistema Privado de Pensiones (AFP) y también sobre la Ley N.º 32123, Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

Como se recuerda, con 110 votos a favor, ningún en contra y cinco abstenciones, el Pleno del Congreso un nuevo desembolso de la Administradora de Fondos de Pensiones (AFP), pese a que en un inicio, una importante cantidad de legisladores se mostraron en contra de esta figura.

Cuestiona Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano.

En entrevista con Nicolas Lúcar, el parlamentario cuestionó la Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, promulgada en septiembre del año pasado y reglamentada el 5 de septiembre último.

En ese sentido, se refirió sobre la pensión mínima de 600 soles que recibirían los afiliados, criticado esta disposición en la mencionada ley, puesto que, no les alcanzaría para cubrir la canasta básica familiar.

"Los están condenando ya a la miseria, o sea, que ya desde ahora. Cuando vas a necesitar, cuando no hay salud, no hay nada. ¿A dónde los están llevando? A lo peor, cuando te proyectas de verdad a una edad pasado los 65 te vas a dar cuenta que ese dinero no te alcanza ni para unas pastillas", acusó.

