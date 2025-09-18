Desilú León no asistirá a cita con gobernador del Cusco por crisis en Machu Picchu: "Estoy saliendo al extranjero"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

El gobierno de Dina Boluarte ha sido duramente criticado en los últimos días debido a la crisis que se viene dando en el santuario de Machu Picchu la cual afecta a cientos de turistas que a diario visitan este importante punto de nuestro país.

La principal problemática que se ha presentado es acerca del transporte para poder acceder hasta la maravilla del mundo la cual se ha visto perjudicada por una protesta local. Este hecho ha ocasionado que miles de ciudadanos extranjeros la pasen mal durante su estancia en la capital arqueológica de Sudamérica.

Desilú León no asistirá a reunión con gobernador de Cusco

Para tratar de buscar alternativas de solución, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, quien convocó a la primera sesión extraordinaria del comité directivo de la unidad de gestión del Santuario Histórico de Machu Picchu.

La ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, fue una de las invitadas principales ya que su cartera es responsable directo de la gestión de las ruinas incaicas. Sin embargo, la titular del Mincetur señaló que no podrá asistir a dicha reunión ya que la citación le llegó en las últimas horas cuando ya tenía una visita oficial agendada.

Eso sí, la integrante del Consejo de Ministros aseguró que designará a una representante oficial para que puedan llegar a un acuerdo con las autoridades locales y se solucione de una vez por todas lo que sucede en la capital del imperio incaico.

"Ayer hemos tenido una reunión justamente para ver el transporte y ahí se han acordado temas. La citación nos ha llegado ayer y yo tengo una autorización para asistir a otro evento que ya está autorizado. Estoy saliendo al extranjero. Esta citación es la unidad de gestión y esta tiene miembros titulares y alternos y estamos enviando a nuestro miembro alterno", indicó.

En #AlFinalDelDía, la ministra Desilú León descartó su asistencia a cita del gobernador del Cusco, Werner Salcedo, por gestión de Machu Picchu de este jueves: "Estoy saliendo al extranjero. Hay miembros alternos"



Cuestiona al gobernador de Cusco

En esa misma línea, León Chempén criticó la conducta del gobernador de Cusco quien se retiró de una reunión anterior donde se abordó el tema del transporte hacia Machu Picchu. Sin embargo, este encuentro ahora se convoca para abordar la misma problemática.

"El mismo gobernador, estando todos en la reunión, luego salga y manifieste de que la reunión solo había tocado el tema del transporte y que el problema era más amplio, pero luego cita para ver lo del transporte. El problema actual que nos ocupaba era el transporte y ver la solución y nos dijo que no quería esa reunión y se fue", añadió.

En resumen, la ministra de Comercio Exterior y Turismo, Desilú León, no asistirá a la reunión con el gobernador de Cusco para abordar la crisis que se vive en Machu Picchu.