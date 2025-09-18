RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
Del 21 al 25 de septiembre

Dina Boluarte: Oficializan viaje de la presidenta a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York

Este jueves 18 de septiembre, el Congreso oficializó el viaje de la presidenta Dina Bolaurte a Estados Unidos, en el marco de la semana de alto nivel del octogésimo período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Dina Bolaurte con destino a EE. UU.
18/09/2025

A través de la publicación de la Resolución Legislativa N.º 3244, este jueves 18 de septiembre, el Congreso de la República autorizó formal y oficialmente el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 25 de septiembre del 2025.

Como se recuerda, en su sesión plenaria del miércoles 17, la representación nacional aprobó con 62 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones, el Oficio N.° 261-2025-PR, presentada un día por la Presidencia de la República. 

(Noticia en desarrollo...)

