Dina Boluarte: Oficializan viaje de la presidenta a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

A través de la publicación de la Resolución Legislativa N.º 3244, este jueves 18 de septiembre, el Congreso de la República autorizó formal y oficialmente el viaje de la presidenta Dina Boluarte a Nueva York, Estados Unidos, del 21 al 25 de septiembre del 2025.

Como se recuerda, en su sesión plenaria del miércoles 17, la representación nacional aprobó con 62 votos a favor, 41 en contra y tres abstenciones, el Oficio N.° 261-2025-PR, presentada un día por la Presidencia de la República.

(Noticia en desarrollo...)