José Luna respalda aprobación del octavo retiro de las AFP: "El ministro ha estado mintiendo que iba a ser una catástrofe"

José Luna Gálvez, impulsor de los retiros de las AFP, respaldó la decisión tomada del Congreso de la República la cual aprobó un octavo retiro de estos fondos hasta por 4 UIT. Así lo dio a conocer durante una entrevista con Nicolás Lucar en 'Hablemos claro'.

Aquí, el integrante de Podemos Perú no solamente saludó esta medida sino que aprovechó la oportunidad para criticar duramente al ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez-Reyes quien en un primer momento rechazó tajantemente que se de un nuevo retiro señalando que sería muy perjudicial para los millones de jubilados que habrán en el Perú en el futuro.

Sin embargo, luego de las declaraciones de Dina Boluarte donde se mostró a favor de esta iniciativa, el titular del MEF cambió de postura y también respaldó la posibilidad de que los usuarios del sistema privado de pensiones puedan disponer de estos fondos.

José Luna saluda nuevo retiro de las AFP

Como se recuerda, José Luna estuvo durante la presentación de Raúl Pérez-Reyes en la Comisión de Economía y Finanzas del Congreso donde justamente se debatió sobre el nuevo retiro de fondos de la AFP y la derogación de la ley de modernización del sistema previsional.

Sabiendo de que día antes había el titular del MEF se había mostrado contrario a este clamor popular, el integrante de Podemos Perú contaba con cifras y pruebas suficientes para desmentir la supuesta catástrofe que se vendría en caso de que este dinero sea retirado del sistema privado de pensiones.

Sin embargo, grande fue sorpresa con la nueva postura de Pérez-Reyes quien ahora estaba a favor del octavo retiro asegurando que sería beneficioso para los millones de peruanos que tienen su dinero en estas cuentas.

"Será unos 19 mil a 20 mil millones de soles los que serán retirados. Ese es el doble rasero cuando se ven presionados de que van a perder votos por eso cambian de opinión, pero técnicamente el ministro estaba mintiendo cuando vino a sustentar de que esto iba a ser una catástrofe por eso quería enfrentarlo, pero ya estaba de acuerdo conmigo", indicó.

🔴🔵#HablemosClaro💬💬 | En diálogo con Exitosa, el congresista José Luna se mostró a favor de la aprobación del octavo retiro de las AFP y cuestionó al ministro de Economía, Raúl Pérez-Reyes, por asegurar que este desembolso de hasta 4 UIT sería "una catástrofe" y luego cambiar... pic.twitter.com/w523VPMYgG — Exitosa Noticias (@exitosape) September 18, 2025

Exigen reforma completa del sistema de pensiones

En esa misma línea, el parlamentario no se quedó contento con la aprobación de este retiro o con la derogación de varios decretos de la actual ley, sino también que exigió una reforma total y completa para asegurar una pensión digna a todos los peruanos.

De esta manera, el congresista José Luna saludó la aprobación del octavo retiro de las AFP aprobada por el Congreso de la República.