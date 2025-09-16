¿Y Pamela Franco? Christian Cueva habría buscado a Pamela López para decirle que aún la ama

16/09/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica vuelve a tocar la puerta de Christian Cueva y Pamela López. Según reveló un programa de espectáculos, el futbolista habría buscado a su aún esposa para expresarle que todavía la ama, pese a su relación actual con Pamela Franco.

¿Cueva buscó a López para confesarle su amor?

El viernes 13, un programa de espectáculos lanzó una revelación que dejó al público boquiabierto. Christian Cueva habría llamado a Pamela López en privado para decirle que "eres el amor de mi vida, que siempre te va a querer y amar".

Como era de esperar, la noticia causó asombro porque el jugador de Emelec lleva meses mostrándose romántico y cómplice con Pamela Franco, su pareja actual.

Las imágenes del programa mostraron a Pamela López en un estacionamiento, siendo abordada por un reportero que no dudó en soltarle la pregunta directa: "Pamela, nos ha llegado la información de que Cueva te habría llamado y habría dicho que eres el amor de su vida, que siempre te va a querer y amar. ¿Es cierto eso?".

La reacción de Pamela López fue todo un capítulo aparte. Con rostro serio, en total silencio y esquivando cualquier palabra, salió por una puerta y la cerró tras de sí. Ni siquiera volteó a mirar a Paul Michael, su actual pareja, quien quedó entre los reporteros sin entender la escena.

López no quiere que sus hijos conozcan a Franco

Recordemos que, hace unos días, Pamela López dejó claro que no piensa dar espacio a Pamela Franco en la vida de sus pequeños, pese a la relación que hoy mantiene Christian Cueva con la cumbiambera.

"¡No! A pesar de que son pequeñitos, son niños que son muy inteligentes y se dan cuenta de todo. Saben muchas cosas, hay muchas cosas que les he obviado, pero finalmente son ellos, ¿no? Y ellos en este momento no hay forma que conozcan a la otra persona", expresó.

Este tema ya había desatado polémica hace unos meses, cuando Pamela López arremetió contra Pamela Franco al acusarla de tomarle fotografías a sus hijos en el aeropuerto y de haberlos asustado con esa actitud.

El silencio de Pamela López tras ser abordada por la prensa terminó diciendo mucho más que cualquier respuesta. La expareja de Christian Cueva evitó confirmar o negar si realmente el jugador de Emelec la llamó para confesarle su amor, pese a que tiene una relación sentimental con la cantante Pamela Franco.