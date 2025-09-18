Guido Bellido sobre polémicos audios atribuidos a Juan José Santiváñez: "Tienen que ser corroborados"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

Juan José Santiváñez, actual ministro de Justicia y Derechos Humanos, se presentó, este miércoles 17 de septiembre, ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República para responder sobre los polémicos audios que se difundieron en los últimos días.

En estas escuchas, el titular del Minjusdh sostiene una conversación con Eduardo Arana donde buscarían favorecer al reo Miguel Salirrosas. Por ello, diversos integrantes del Parlamento alzaron su voz de protesta exigiendo la salida inmediata del premier y del extitular de la cartera del Interior.

Guido Bellido se muestra cauteloso ante audios de Santiváñez

En medio de esta polémica, Exitosa conversó con Guido Bellido para conocer sus sensaciones sobre los cuestionamientos ante Juan José Santiváñez. De manera sorpresiva, el integrante de Perú Libre indicó que, a pesar de este audio sería bastante claro, habrá que esperar hasta que el Ministerio Público corrobore la autenticidad del mismo para decidir el futuro del titular del Minjusdh.

"Lo concreto aquí es que una vez que se admita se va entrar en debate, pero seguramente dentro de la banca también se va sociabilizar porque hasta el momento no se ha discutido este tema. Hay un acuerdo en la bancada que es discutir dentro de la misma y luego tomar una decisión. Los audios manifiestan hechos que tienen que ser investigados y lo primero es que se tienen que corroborar", indicó.

🔴🔵#ExitosaPerú 🇵🇪🇵🇪 | En diálogo con Exitosa, el congresista Guido Bellido señaló que los audios atribuidos a Juan José Santiváñez deben ser materia de investigación y ser corroborados para tomar una decisión contra el titular del Minjusdh por un presunto tráfico de... pic.twitter.com/w9dnkD0yyY — Exitosa Noticias (@exitosape) September 18, 2025

Llegar a un acuerdo con su bancada

Al ser consultado sobre las mociones de censura que vienen circulando en el Pleno del Congreso, pero que aún no logran alcanzar las firmas necesarias para su trámite correspondiente, Bellido Ugarte señaló que su bancada Perú Libre aún no ha tomado una decisión respecto a la misma.

De acuerdo a su parecer, los integrantes de su partido deben debatir la iniciativa para luego tomar una postura sobre el futuro del actual ministro de Justicia y Derechos Humanos que sigue enfrentando cuestionamientos como cuando estaba al frente de la cartera del Interior.

"Nosotros hemos estado todo el momento en la Comisión de Economía y me hubiera gustado estar en la Comisión de Fiscalización, pero no se ha podido participar concretamente ya que hemos estado hasta su aprobación anoche en la comisión", añadió.

En resumen, Guido Bellido, congresista de Perú Libre, aseguró que los polémicos audios que involucran a Juan José Santiváñez en el presunto delito de tráfico de influencias deberán ser debidamente corroborados para que se tome una decisión en el Congreso.