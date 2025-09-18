Delia Espinoza: Fiscal de la nación solicita la cancelación de Fuerza Popular por "conducta antidemocrática"

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Política

La fiscal de la nación, Delia Espinoza Valenzuela, solicitó al Poder Judicial la cancelación de la inscripción del partido político Fuerza Popular por presunta "conducta antidemocrática".

A través de la solicitud formulada ante la presidenta de la Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia, Janet Tello Gilardi, la titular del Ministerio Público acusa a la agrupación política que lidera Keiko Fujimori de haber vulnerado la Ley Organizaciones Políticas (LOP).

"Vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales"

De acuerdo con el petitorio presentado este jueves 18 de septiembre, Espinoza Valenzuela argumenta que Fuerza Popular vulneró el artículo 14 de la LOP, por "desarrollar actividades contrarias a los principios democráticos, consistentes en la vulneración sistemática de las libertades y derechos fundamentales".

Petitorio de Delia Espinoza.

En ese sentido, afirma que promueve "atentados contra la integridad de magistrados, funcionarios públicos, opositores políticos, periodistas y medios de prensa independientes, sociedad civil organizada y la persecución de estas personas por razón de su función pública, posición política, profesión y/u opinión".

Además, de que promueve la "exclusión de congresistas" y exculpa "atentados contra la vida e integridad de las víctimas del conflicto armado interno", esto en referencia a la Ley N.º 32419, ley de amnistía en favor de los miembros de las Fuerzas Armadas, Policía Nacional y Comités de Autodefensa que participaron en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000. Asimismo, denuncia la "legitimación de la violencia como método para la construcción de objetivos políticos".

Citada a la JNJ para este viernes 19 de septiembre

Como del proceso disciplinario que le sigue en su contra, la Junta Nacional de Justicia (JNJ) citó a Delia Espinoza para las 10:00 a. m. de este viernes 19 de septiembre para que presente sus descargo frente al informe acusatorio de la magistrada María Teresa Cabrera Vega.

Según el Informe N° 046-2025-MTCV-JNJ de la miembro de la JNJ, la fiscal de la nación podría ser suspendida de sus funciones por seis meses por haber desacatado el fallo de la institución que reponía a Patricia Benavides Vargas en su lugar, así como otras consideraciones.

En ese sentido, acusa a Espinoza Valenzuela de incurrir la Ley N° 30483, Ley de Carrera Fiscal, habiendo cometido faltas "muy graves ", "reflejando un quebrantamiento del respeto a la institucionalidad del Ministerio Público y a la confianza ciudadana en el Estado de derecho".

Un nuevo pedido de cancelación afrontará Fuerza Popular, tal como en su momento lo intentó el fiscal José Domingo Pérez en el marco del caso 'Cócteles'.