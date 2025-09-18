Carabayllo: Conductores de empresa Impulsa Progreso no saldrán a trabajar tras atentado

18/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La mañana del último miércoles 17 de septiembre tras una ataque contra un bus de la empresa Impulsa Progreso en el cruce de las avenidas Túpac Amaru y San Felipe, en Carabayllo, resultó herido el conductor en presencia de pasajeros.

Como resultado, este jueves los trabajadores de la compañía han decidido no salir a las calles para brindar el servicio de transporte público, pues temen ser atacados.

Ataque a Impulsa Progreso

El atentado se dio a plena luz del día, cuando dos sujetos a bordo de una motocicleta siguieron a una unidad de la empresa Impulsa Progreso, que cubre la ruta Carabayllo-Ate.

Los individuos abrieron fuego contra la unidad en la que viajaban el conductor, su esposa y su hija, quien se dirigía al colegio. Como resultado de este ataque, chofer fue herido de bala y fue trasladado al Hospital de Emergencias Sergio Bernales de Collique, en donde su estado de salud fue reportado como reservado, pues se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos.

"La moto le estaba siguiendo a la cúster, cuando frena para llegar al paradero los delincuentes ya estaban cerca a la ventana, frena el carro, la moto se para, el delincuente saca el arma y le dispara dos veces al señor. El señor se ha quedado herido", contó un usuario que estaba por subir a la unidad siniestrada.

En menos de una semana la empresa ha sufrido dos ataques con la misma modalidad de atentado, pues el último viernes en horas de la noche, otro chofer de la empresa fue víctima de un atentado con las mismas características.

Grupo de conductores no brindará servicio

Como consecuencia del ataque, un grupo de los trabajadores de la empresa de transporte público Impulsa Progreso han tomado la decisión de no salir a las calles a brindar el servicio. Sin embargo, hay que señalar que si hay unidades en las calles, debido de que algunos choferes prefirieron trabajar para no perder sus ingresos.

Un equipo de Exitosa acudió al paradero inicial en Carabayllo, en donde se observó una gran cantidad de unidades estacionadas, que no saldrán a las calles este jueves 18 de septiembre. Hasta el momento no se sabe cuánto tiempo durará la medida.