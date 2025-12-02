Canciller previo a sustentación ante la OEA: "Queremos proteger la figura del asilo"

02/12/2025 / Exitosa Noticias / Política

El ministro de Relaciones Exteriores, Hugo de Zela, sustentará ante la Organización de los Estados Americanos (OEA) la postura peruana sobre el propósito del asilo diplomático en la ciudad de Washington, Estados Unidos.

Previo a su vuelo hacia Estados Unidos, el canciller expuso la hipótesis central del Estado peruano que se presentará en la Sesión Extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA este miércoles 3 de diciembre a las 10:00 hora Washington.

En la reunión, el canciller explicará ante los países miembros de la OEA sobre la aplicación de la Convención de Asilo de 1954, la cual estaría administrándose de manera incorrecta. "Consideramos que eso hay que corregirlo".

"Esta convención se originó para proteger a perseguidos políticos y hoy en día se está utilizando para proteger a políticos que han cometido delitos comunes", indicó en TV Perú.

De Zela precisó que el caso judicial que enfrenta la ex premier Betssy Chávez no será abordado ante la organización americana, de manera que, la temática central sería el asilo.

"Vamos a proponer un procedimiento para que antes de otorgar el asilo político se tenga la obligación de solicitar información sobre la situación de la persona que lo solicita". De esta manera, se podrá determinar si la persona es o no perseguida política.

Por tal razón, precisó que lo que busca el Estado peruano es "proteger la figura del asilo" y esta sea utilizada solo para los fines para los que fue creado y no para delitos comunes.

El ministro adelantó que se ha realizado una especie de sondeo y previas conversaciones con otros cancilleres de la región. "Estimo y espero que la propuesta peruana sea encaminada correctamente y se discuta el tema entre los países miembros".

Respecto a la aplicación de la medida consideró que es "difícil pronosticar cuánto tiempo". Tal disyuntiva se podrá evaluar tras la reunión en la OEA.

Otras actividades en el exterior

Tras la sustentación, el Canciller tendrá diversas reuniones como con el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio; el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Ilan Goldfajn; el secretario general de la OEA, Albert Ramdin, y otros legisladores norteamericanos.

De Zela indicó que también haría promoción del Perú a través de AS/COA (Sociedad de las Américas y Consejo de las Américas).

