Caso 'Ecoteva': Fiscalía pide 16 años de cárcel para Alejandro Toledo y Eliane Karp

11/06/2025 / Exitosa Noticias / Política

En audiencia llevada a cabo esta tarde, el Ministerio Público solicitó 16 años y ocho meses de cárcel para el expresidente Alejandro Toledo Manrique y su esposa Eliane Karp.

Cabe señalar que, el requerimiento por el presunto delito de lavado de activos lo realizó la fiscal Liliana Magdalena Briceño Aguayo, del Equipo Especial 'Lava Jato', ante la Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima.

Solicitudes de la Fiscalía

En la diligencia desarrollada por todas las partes involucradas, la representante del Ministerio Público formalizó oficialmente su solicitud hacia los esposos Toledo - Karp como presuntos autores del delito mencionado.

#IMPORTANTE | En audiencia realizada hoy, Fiscalía solicita 16 años y 8 meses de cárcel para el exmandatario Alejandro Toledo y a su esposa Eliane Karp, por el delito de lavado de activos agravado, en el caso denominado 'Ecoteva'.



Ver aqui: https://t.co/lVeeWt5q94 pic.twitter.com/xUCquaVzGJ — Poder Judicial Perú (@Poder_Judicial_) June 12, 2025

Del mismo modo, también requirió 10 años de cárcel a Eva Fernenbug (madre de la ex primera dama), acusada de ser coautora del delito de lavado de activos, así como, a Avraham Dan On (16 años y ocho meses), Shai Dan On (13 años y cuatro meses) y David Abraham Eskenazi Becerra (13 años y cuatro meses).

Asimismo, solicitó la disolución de las personas jurídicas Ecoteva Consulting Group S.A y Ecotaste Consulting S.A y como medida complementaria, la incautación de sus bienes e inmuebles de Casuarinas, Punta Sal, Torre Omega. Además, la fiscal solicitó como reparación civil el pago solidario de S/ 38 millones 220 mil y el decomiso de las cuentas bancarias de los procesados.