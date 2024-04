Caso 'mochasueldos': María Cordero habría "retirado dinero de un fondo privado", según su abogado

En diálogo con Exitosa, el abogado de María Cordero Jon Tay, Elio Riera, defendió a su patrocinada, y señaló que el dinero manejado por la parlamentaria sería de un fondo privado.

Durante el programa Informamos y opinamos con Karina Novoa, el abogado Elio Rieira destacó que la parlamentaria María Cordero Jon Tay ha sido temporalmente suspendida de sus funciones parlamentarias mientras se desarrollan las investigaciones por presunta concusión.

Además, respaldó su argumento de que la parlamentaria no habría cometido un delito contra la administración pública, ya que se estaría tratando de fondos privados del trabajador.

Recordemos que esta acusación basa en el testimonio fundamental de Rafael Cabrejos, un ex empleado de la Comisión Especial del Proyecto Binacional Puyango - Tumbes, quien alegó que la parlamentaria le redujo un total de 80 mil soles.

El rechazo hacia la parlamentaria se intensificó tras la divulgación de un audio en el que la legisladora presiona a Cabrejos para que acuda al banco y retire parte de su salario. Claramente alterada, Cordero no solo trata de forma despectiva a Cabrejos, sino que se molesta ante la negativa del empleado en ese momento.

"Ya, ¿cómo hacemos con tu tema? Ya me imagino que fuiste a pagar y todo, ¿no?, de una vez, porque cómo se llama (ininteligible) tiene que operarse. Vamos al cajero entonces, no sé. No, no es que no tengas, es que yo necesito, ese es el tema", se escucha a la parlamentaria.