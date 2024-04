'La fiscal y su cúpula del poder': César Revilla pide más de 40 mil soles al Congreso para su defensa legal

El parlamentario de Fuerza Popular (FP), César Revilla, habría solicitado un monto de S/40 710 al Congreso de la República para su defensa legal por caso 'La fiscal y su cúpula del poder', en el que se involucra a la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides.

De acuerdo a la documentación obtenida por un conocido medio de comunicación, el legislador Revilla solicitó dicho monto al estudio Loza Avalos Abogados SAC, de Giulliana Loza.

De tal modo, se conoció que el requerimiento fue realizado el último 12 de abril, en el marco de la investigación que sigue la Fiscalía Suprema Especializada en Delitos cometidos por Funcionarios Públicos por el caso que sindica a Patricia Benavides como presunta líder de una organización criminal dentro del Ministerio Público (MP).

Además, el documento lleva las firmas de la coordinadora del Grupo Funcional de Compras, la jefa del Área de Programación y Gestión de Adquisiciones y el jefe del Departamento de Abastecimiento.

En este se observa en la descripción la "contratación del servicio de asesoría y defensa legal en materia penal y procesal para el congresista César Manuel Revilla Villanueva".

Asimismo, se indica que el plazo de ejecución se computará "a partir del día hábil siguiente de la notificación de la orden de servicio hasta la culminación de la etapa de investigación preliminar". Sobre la forma de pago, se expone que se dará en dos tandas del 50% con cada entregable.

Como se recuerda, la implicancia de Revilla, se dio al ser mencionado en conversaciones que revisó el equipo que lideraba Marita Barreto y que demostrarían presuntos actos de corrupción.

De acuerdo a ellas, él se habría encargado de coordinar con distintos parlamentarios a fin de obtener los votos que inhabilitaron por cinco años a Zoraida Ávalos.

"He hablado con algunos (congresistas) y he conseguido a Somos (Perú), Cordero y los cuatro 'Niños'. Revilla me coordinó esas reuniones. Chirinos dice que ya tiene al Bloque Magisterial, faltaría Perú Libre", se lee en el chat de Jaime Villanueva.