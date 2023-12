Cecilia García lanza advertencia: Con este Congreso, dile chau a tu plata de la AFP

La conductora de Exitosa, Cecilia García, advirtió este domingo a la población que el actual Congreso de la República no aprobará el séptimo retiro de los fondos de las AFP, así se retome el debate sobre dicha propuesta en 2024.

Durante su programa 'En Defensa de la Verdad', la mujer de prensa dejó entrever que el presidente de la Comisión de Economía, César Revilla, retrasó el debate de la propuesta del séptimo retiro de la AFP debido a que presuntamente habría recibido dinero para que esto ocurriera.

Como se recuerda, el congresista Carlos Anderson informó que durante la sesión del 13 de diciembre se decidió postergar el debate hasta el nuevo inicio de legislatura, es decir, hasta el 1 de marzo del 2024, teniendo en cuenta que la actual culminó el 15 de diciembre.

Según indicó, integrantes del fujimorismo no habrían querido debatir el tema, ni mucho menos ponerlo en agenda.

"Parece que no se va a votar porque el fujimorismo no quiere debatir este tema. Simplemente no quiere discutir este tema (...) no quiere ponerlo en agenda. (Minutos después) No se aprobó, no se va a discutir", declaró a nuestro medio.