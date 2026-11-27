27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 27/11/2026
Tras su arribo a la región Piura, la noche de este viernes 27 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi anunció la entrega de bonos a la población que resulte afectada por las lluvias extremas.
La jefa de Estado precisó que las precipitaciones extremas son consideradas "sin precedentes" en la región por los niveles alcanzados. En ese sentido, destacó que desde el inicio de su administración ha focalizado las labores de prevención en Piura ante el fenómeno El Niño y que permanecerá en la región toda la noche para acompañar a los pobladores afectados, esperando que el empozamiento del agua pueda extinguirse el día de mañana.
Acciones inmediatas en favor de la población afectada
Ni bien pisó suelo piurano, Fujimori Higuchi, acompañada de los ministros de Defensa y Desarrollo Agrario, Rafael Belaúnde Llosa y Marco Vinelli, respectivamente, empezó a recorrer los diferentes puntos de la zona crítica para conocer el estado de los pobladores afectados, así como las labores realizadas durante el transcurso del día para la evacuación del agua acumulada, a través de la del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES).
En ese contexto, la mandataria indicó que ha tenido una conversación con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, donde se ha dispuesto la entrega de subsidios en favor de la población afectada y damnificadas por los embates de la naturaleza.
"En estos momentos, tenemos que ayudar a las personas que lo están necesitando. En el año 97, la primera tormenta ocurrió en enero, hoy estamos en la última semana de noviembre y esto ha llegado con mucha fuerza. Entonces, vamos a tener que adelantar (los bonos)", señaló.
(Noticia en desarrollo...)