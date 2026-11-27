27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Tras su arribo a la región Piura, la noche de este viernes 27 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori Higuchi anunció la entrega de bonos a la población que resulte afectada por las lluvias extremas.

La jefa de Estado precisó que las precipitaciones extremas son consideradas "sin precedentes" en la región por los niveles alcanzados. En ese sentido, destacó que desde el inicio de su administración ha focalizado las labores de prevención en Piura ante el fenómeno El Niño y que permanecerá en la región toda la noche para acompañar a los pobladores afectados, esperando que el empozamiento del agua pueda extinguirse el día de mañana.

Acciones inmediatas en favor de la población afectada

Ni bien pisó suelo piurano, Fujimori Higuchi, acompañada de los ministros de Defensa y Desarrollo Agrario, Rafael Belaúnde Llosa y Marco Vinelli, respectivamente, empezó a recorrer los diferentes puntos de la zona crítica para conocer el estado de los pobladores afectados, así como las labores realizadas durante el transcurso del día para la evacuación del agua acumulada, a través de la del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES).

En ese contexto, la mandataria indicó que ha tenido una conversación con el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba, donde se ha dispuesto la entrega de subsidios en favor de la población afectada y damnificadas por los embates de la naturaleza.

"En estos momentos, tenemos que ayudar a las personas que lo están necesitando. En el año 97, la primera tormenta ocurrió en enero, hoy estamos en la última semana de noviembre y esto ha llegado con mucha fuerza. Entonces, vamos a tener que adelantar (los bonos)", señaló.

🔴🔵 #InformamosYOpinamos 🗯🗯 | Tras su llegada a Piura debido a la emergencia suscitada por las extremas lluvias, la presidenta Keiko Fujimori atendió a los medios de comunicación, señaló que el ministro de Desarrollo Agrario y Riego, Marco Vinelli está en la región; el ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, llegó desde Tumbes; Luis Dyer, ministro de Salud, está presente en la gobernación y el titular del MTC, Angelo Tangherlini, está en Lambayeque. Resaltó que la prioridad es cuidar la vida de las personas y anunció la planificación de entrega de bonos a damnificados. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL November 28, 2026

(Noticia en desarrollo...)