27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

La presidenta Keiko Fujimori respondió sobre las acciones de prevención que deberán ejecutarse para evitar nuevas inundaciones en Piura, tras las intensas lluvias que afectan a la región. Durante su visita a las zonas más perjudicadas, también supervisó la atención a los damnificados y entregó ayuda humanitaria a las familias afectadas.

Anuncian medidas para prevenir nuevas inundaciones

En medio de la emergencia, la mandataria destacó el trabajo del Ejército, la Policía Nacional y el personal del Ministerio de Agricultura en las labores de rescate y asistencia. Según informó, hasta el momento se ha logrado rescatar a 400 personas, además de distribuir 1500 litros de agua y 700 canastas de alimentos entre la población.

Asimismo, Fujimori reconoció la magnitud de las precipitaciones y manifestó su preocupación por las condiciones climáticas durante las siguientes horas. Señaló que las lluvias podrían continuar durante la noche y que, si cesaban, existía la posibilidad de retirar el agua acumulada al día siguiente, lo que permitiría avanzar con las labores de atención.

"Se ha rescatado a 400 personas y se han repartido 1500 litros de agua y 700 canastas de alimentos (...). La noche va a ser larga. Ojalá que esta lluvia pare. Si eso ocurre, mañana ya podría haberse eliminado toda el agua", declaró.

Respecto a los trabajos posteriores a la emergencia, la presidenta indicó que ya coordinó con el ministro de Economía la planificación de bonos destinados a las familias afectadas y damnificadas. También recordó que, al inicio de su gestión, se realizaron trabajos de limpieza en los cauces de los ríos y remarcó la necesidad de implementar soluciones integrales.

"Con el ministro de Economía se ha planificado la entrega de bonos a las familias afectadas y damnificadas. Apenas hemos ingresado al Gobierno, al tercer día, ya estábamos acá en Piura, haciendo trabajos de limpieza de los cauces de los ríos. Pasa la emergencia y después viene la reconstrucción. Tenemos que pensar en una solución integral", expresó.

Finalmente, la mandataria recorrió distintos sectores afectados por las inundaciones y se comprometió a continuar con la entrega de víveres para las familias perjudicadas. Mientras tanto, la emergencia en Piura mantiene la atención de las autoridades, que deberán afrontar no solo la asistencia inmediata, sino también las medidas de prevención y reconstrucción para reducir el impacto de futuras lluvias.

Es así que, la visita de Fujimori se produce en medio de una emergencia que mantiene a numerosas familias afectadas por las inundaciones en Piura. La atención inmediata y la entrega de ayuda humanitaria continuarán mientras las autoridades evalúan las acciones necesarias para prevenir nuevos desbordes y avanzar hacia la reconstrucción de las zonas perjudicadas.