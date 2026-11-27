27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

En su sesión plenaria de este viernes 27 de noviembre, el Senado aprobó la solicitud presentada por la Presidencia de la República que amplía por 60 días los estados de emergencia en La Libertad y Loreto.

De esta manera, la Policía Nacional del Perú (PNP) seguirá manteniendo el control del orden interno, con acciones de apoyo de las Fuerzas Armadas y determina las zonas de intervención sobre la base de inteligencia, indicadores, estadísticas, mapas del delito, entre otros instrumentos.

¿Desde cuándo entrará en vigencia los nuevos estados de emergencia?

En la agenda del Pleno se analizó los requerimientos presentados por el Gobierno, los cuales fueron aprobadao en la sesión del Consejo de Ministros llevada a cabo el pasado viernes 20 de noviembre, a pedido del ministro de Defensa, Rafael Belaúnde Llosa.

En ese sentido, con 46 votos a favor, uno en contra y ninguna abstención, la Cámara Alta aprobó extender el estado de emergencia en la provincia de Pataz, región La Libertad, desde el 2 de diciembre de 2026.

La medida busca continuar enfrentando a las organizaciones criminales dedicadas a la minería ilegal, la extorsión, el sicariato, el secuestro y la tenencia ilegal de explosivos, a través del Comando Operacional del Norte y del Comando Unificado Pataz (CUPAZ).

Del mismo modo, se mantiene la inmovilización social obligatoria (toque de queda) en el distrito de Pataz, de 10:00 p. m. a 5:00 a. m., quedando exceptuados, entre otros, el personal de salud, de servicios básicos y de seguridad. También pueden desplazarse las personas que necesiten atención médica urgente o comprar medicamentos.

Seguidamente fue aprobado con 45 votos a favor, cero en contra y una abstención, la extensión -a partir del 2 de diciembre- del estado de emergencia en las provincias de Putumayo y Mariscal Ramón Castilla, y los distritos de Torres Causana y Napo de la provincia de Maynas, región Loreto.

"La prórroga tiene como objetivo enfrentar a los grupos hostiles y otras amenazas conexas, y reforzar el control migratorio y fronterizo. El Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas considera grupos hostiles a los Grupos Armados Organizados Residuales (GAOR) que operan en la frontera con Colombia. A ellos se suman organizaciones vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, la extorsión y el sicariato", resalta el Congreso.

Colegio Profesional de Artistas del Perú fue derogada

El Pleno del Senado aprobó, por unanimidad, derogar la Ley 32645, ley de creaba el Colegio Profesional de Artistas del Perú (CPAP). Vale mencionar que, la citada ley fue derogada también por unanimidad - en primera instancia - por la Cámara de Diputados, en su sesión del pasado 22 de octubre.

Como se recuerda, la también conocida "Ley del Artista" fue creada en junio último por el Congreso saliente, siendo acusada de ser es "lesiva" a la libertad de creación intelectual y artística, a la libertad de expresión, a la libertad de trabajo y a la identidad étnica y cultural y las expresiones artístico-culturales de los artistas bajo su ámbito de aplicación.

Uno de los principales cuestionamientos a la extinta ley fue la exigencia de un título profesional o licenciatura formal para la incorporación al Colegio. Este requisito fue considerado como una "barrera burocrática y arbitraria" en contra de los artistas autodidactas, tradicionales, populares, comunitarios y portadores de conocimientos ancestrales.

De esta manera, el Senado aprobó los referidos dictámenes, los cuales cuentan en su gran mayoríua con el aval de la población.