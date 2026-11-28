28/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

A través de una resolución suprema, el Gobierno oficializó el último viernes 27 de noviembre el nombramiento de Rafael Rey Rey como embajador del Perú en España. Cabe recordar que el excongresista había sido elegido ministro de Transportes y Comunicaciones al inicio de la gestión de la presidenta Keiko Fujimori.

Nuevo cargo para Rafael Rey

En la Resolución Suprema N° 198-2026-RE se resuelve designar al político de carrera como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de España. Esto, considerando que es una potestad del jefe de Estado hacerlo conforme a lo que se señala en el artículo 12 del artículo 118 de la Constitución Política.

Para hacer efectiva la designación, se precisa que se le extienden las Cartas Credenciales y los Plenos Poderes correspondientes. Asimismo, se precisa que la fecha en que Rafael Rey empiece a cumplir con sus funciones se establecerá mediante una resolución Ministerial.

También se menciona que la Cancillería estará a cargo del salario del embajador como parte de su presupuesto designado. La presente Resolución Suprema concluye al indicar que es refrendada por el Ministro de Relaciones Exteriores.

Cabe precisar que el Gobierno también hizo otro nombramiento de similar condición para Gran Bretaña e Irlanda del Norte. La abogada y docente universitaria, especialista en derecho minero y medioambiental, Madeleine Osterling Letts fue la elegida por parte del Ejecutivo para ser la próxima representante del país en estos territorios.

Carrera política de Rafael Rey

Ingeniero de profesión, nació en Lima hace 72 años e inició su carrera en la política en 1987 en el partido Movimiento Libertad, que lideraba Mario Vargas Llosa. Tres años después obtuvo un escaño en el Congreso como diputado del FREDEMO, hasta el golpe de Estado de Alberto Fujimori en 1992.

Tras la crisis política, fundó su propio partido conservador, Renovación Nacional, del que estuvo al frente hasta 2012. Tras la interrupción de la democracia, volvió al Parlamento en los periodos 1992-95, 1995-00, 2000-01 y 2001-2006, a través de las alianzas Avancemos y Unidad Nacional.

Fue parlamentario Andino y ministro en el segundo Gobierno de Alan García, en las carteras de Producción (2006-2008) y de Defensa (2009-2010), además de embajador en Italia.

El Gobierno de Keiko Fujimori designó a Rafael Rey, hasta hace poco ministro de Transportes y Comunicaciones, como embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en el Reino de España. Además, se eligió en el mismo puesto, pero para Gran Bretaña e Irlanda del Norte, a Madeleine Osterling.