Comisión de Constitución del Senado aprueba incorporar nuevas materias al texto de facultades legislativas

14/10/2026 / Exitosa Noticias / Política

La Comisión de Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores del Senado terminó de elaborar el predictamen del texto de facultades legislativas en favor del Poder Ejecutivo por un plazo de 90 días.

Es importante precisar que, el documento será puesto a debate en la nueva sesión del grupo de trabajo parlamentario, programada para mañana, jueves 15 de octubre, a partir de las 11:00 a. m.

Citación

Comisión aprueba que militares ingresen a los penales

De acuerdo con la propuesta del texto sustitutorio al que accedió Exitosa, el eje de las facultades que legislaría el Gobierno serían seguridad ciudadana y fenómeno El Niño; no obstante, tras llevar a cabo una conferencia el dia de ayer, donde participación los representantes de las Micro y Pequeñas Empresas (MYPES), gremios empresariales vinculados y los titulares de ocho comisiones, finalmente se incorporaron más materias al dispositivo.

En ese sentido, en lucha contra la delincuencia, se tienen en agenda diversas medidas orientadas a fortalecer la seguridad ciudadana, entre ellas, el control migratorio, la identificación y el bloqueo de comunicaciones ilícitas, la fiscalización de armas y la reforma del sistema penitenciario, además de acciones frente a la extorsión, el sicariato, el crimen organizado y la ciberdelincuencia.

Además, se incorpora en el texto el ingreso de las Fuerzas Armadas a los penales, el fortalecimiento del Sistema de Inteligencia Nacional y la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), así como modificar el Decreto Legislativo 1095, a fin de precisar los criterios objetivos y concurrentes por los cuales una organización criminal puede ser calificada como grupo hostil.

En ese sentido, también proponen modificar la Ley 30077, Ley contra el Crimen Organizado, con la finalidad de establecer criterios objetivos para calificar e inscribir en un registro a las organizaciones criminales que, para lograr sus fines, empleen de forma sistemática métodos de violencia propios del terrorismo.

En cuanto al fenómeno El Niño, la propuesta plantea mecanismos para agilizar la atención de las poblaciones afectadas, como la entrega directa de ayuda humanitaria por parte del INDECI durante los primeros 15 días de la emergencia, el respaldo a los productores agrarios, la simplificación de procedimientos para ejecutar infraestructura y medidas destinadas a garantizar vivienda, agua y saneamiento.

Nuevas materias incorporadas

Con referente al sector agrícola, se propone facilitar el acceso a créditos, garantías, seguros y otros instrumentos de financiamiento; además, de los productores agrarios a los mercados. Asimismo, establecer asistencia técnica y subvenciones para fortalecer las capacidades organizativas, productivas y comerciales de las mujeres rurales e indígenas; y de la transferencia tecnológica e innovación, a través de la extensión, asistencia técnica, mecanización y tecnificación agraria.

Otros de las materias consideradas son, establecer medidas de simplificación administrativa vinculadas exclusivamente a la ejecución de proyectos priorizados en el Plan Nacional de Infraestructura y sus proyectos complementarios e impulsar la inversión pública regional y local con participación del sector privado.

Además, se plantea la exoneración de requisitos a familias damnificadas con viviendas colapsadas o inhabitables, con la finalidad de que al programa del Bono Familiar Habitacional (BFH) y medidas para asegurar el acceso universal al agua potable.

De aprobarse en el Pleno se realizarán las habilitaciones y modificaciones presupuestarias que requieran las materias delegadas para su cumplimiento. Las medidas cuya implementación requiere de recursos económicos, se ejecutan con cargo al presupuesto aprobado para cada sector