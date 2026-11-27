27/11/2026 / Exitosa Noticias / Política

Pasada las 8:00 p. m. de este viernes 27 de noviembre, la presidenta Keiko Fujimori Higuichi arribó a la región Piura para atender la emergencia por las lluvias extremas que vienen azotado a la población norteña.

Como se recuerda, la mandataria anunció esta tarde su viaje al departamento en mención, tras el Encuentro Presidencial y VII Gabinete Binacional Perú-Bolivia, donde sostuvo un encuentro bilateral con su homólogo Rodrigo Paz Pereira.

Mandataria recorre zona crítica junto a ministros de Defensa y Desarrollo Agrario

Ni bien pisó suelo piurano, la mandataria se dirigió al centro de la ciudad acompañada de los ministros de Defensa y Desarrollo Agrario, Rafael Belaúnde Llosa y Marco Vinelli, respectivamente, a fin de supervisar los trabajos realizados de evacuación del agua acumulada en la urbanización Ignacio Merino, a través de la del Sistema Alternativo de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia (SARES), labor que consiste, en que el agua acumulada sea enviada el río Piura.

Cabe precisar que, las fuertes precipitaciones volvieron a registrarse en la región pasada las 7:00 p. m., estando acompañadas por descargas eléctricas. Según el pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), la alerta para precipitaciones de moderada a extrema intensidad en la sierra y la costa norte del país se mantendrá hasta el domingo 29 de noviembre.

(Noticia en desarrollo...)