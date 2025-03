Congresista Alfredo Azurín defiende al ministro Santiváñez y responde a críticos: "Hablan sin saber"

El congresista de Somos Perú, Alfredo Azurín, defendió la continuidad del ministro del Interior, Juan José Santiváñez, y aseguró que su salida no resolvería la crisis de inseguridad en el país. Asimismo, lanzó un mensaje a los críticos del titular del Mininter, alegando que "hablan sin saber".

Los legisladores de distintas bancadas políticas se encuentran en el Pleno debatiendo las mociones de censura contra el ministro Santiváñez ante los altos índices de criminalidad en el país. Algunos se mostraron a favor y otros en contra, como el congresista Azurín, quien durante su intervención señaló que la salida del titular del Mininter solo generaría inestabilidad en el sector.