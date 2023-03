10/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

La congresista de la bancada de Alianza para el Progreso (APP), Magaly Ruiz Rodríguez, comunicó el despido de su asesor principal, Johnny Romero Nima, tras haber sido denunciado por cobro de cupos por un ex trabajador del Congreso de la República.

Como se sabe, Carlos Marina denunció que realizaba pagos a terceros por un monto de 1500 soles mensuales bajo el concepto de "aporte voluntario", el cual era entregado a Romero Nima.

A través de su cuenta de Twitter, la parlamentaria hizo público el cese laboral de su asesor argumentando que la decisión tiene la finalidad de contribuir a las investigaciones que se están llevando del caso.

Magaly Ruiz despide a asesor

El requerimiento de cese de servicios de Johny Romero Nima fue compartido por la congresista de la bancada APP en su cuenta de Twitter.

Ayer se dio el cese laboral del asesor principal de mi despacho. Tomo esta decisión con la finalidad de contribuir al esclarecimiento de los hechos a fin que no cuestionen la independencia e imparcialidad de las investigaciones. pic.twitter.com/iYbyn2jOfM — Magaly Ruiz - Congresista de la República 🇵🇪 (@MagalyRuizR) March 9, 2023

Tras la acusación por cobro de cupos por parte del exfuncionario del congreso, el Ministerio Público dio inicio a la investigación preliminar contra Ruiz Rodríguez bajo la acusación de delito contra la administración pública en modalidad de concusión.

El trabajador denunciante, Carlos Marina, era el auxiliar de la Comisión de Protección a la Infancia. Él reveló que entregaba, en un sobre cerrado y en efectivo, 1500 soles al entonces asesor de Magaly Ruiz. Según comentó, el dinero estaba destinado a una "caja chica del grupo de trabajo".

Al preguntarle por esa declaración a Johnny Romero, confesó que el monto era para saldar la deuda de la última campaña electoral de la congresista. Por lo que, Ruiz ahora estaría involucrada en el caso.

¿Qué dice la congresista al respecto?

La denuncia se dio a conocer el último domingo, ante ello la parlamentaria apepista expresó que "por terceros no responde", evitando mencionar explícitamente a Romero.

"Lo que tengo que decir es que en conversaciones de terceros yo no me tengo que meter en absolutamente en nada. Por terceros yo no respondo. Yo no estoy en ese chat, preséntenme las pruebas correspondientes", declaró.

Las investigaciones respecto a este caso de cobro de cupos en el Congreso aún continúan. Será el Ministerio Público el encargado de revelar si es que el despido de Magaly Ruiz a su asesor fue justo o solo una herramienta de encubrimiento para la parlamentaria.