Congresista de Perú Libre, Américo Gonza: "Creemos que es justicia estar presentes en la Mesa Directiva y eso no es delito".

En entrevista con Exitosa, el congresista de Perú Libre, Américo Gonza, señaló que su grupo parlamentario fue "la fuerza más numerosa en el Congreso" y, por ello, sería "justo" conformar la nueva Mesa Directiva.

Durante el diálogo con Karina Novoa en Informamos y Opinamos, el parlamentario respondió a los cuestionamientos de Susel Paredes acerca las postulaciones para la Presidencia del Congreso.

"Yo le diría a la congresista Susel Paredes que si no le parece justo a ella que Perú Libre, en el primer año, que fuimos (...) la fuerza más numerosa en el Congreso, no este en la Mesa Directiva", declaró para nuestro medio.

"Nosotros creemos que es justicia estar en la Mesa Directiva y eso no es delito, no es pecado, no está contra el reglamento. Creo que es un acto natural que justamente las bancadas quieran tener un representante en la Mesa Directiva. Yo no lo veo para nada mal", agregó.