Jaime Quito exige a Fuerza Popular convocar el pleno extraordinario para debatir censura de José Jerí

La solicitud de un pleno extraordinario para debatir la solicitud de censura o vacancia contra José Jerí estaría cada vez más cerca. El congresista Jaime Quito exhortó a la bancada de Fuerza Popular que se sume a la convocatoria para superar los 78 votos necesarios.

Exige que Fuerza Popular se sume a convocatoria

Luego que las bancadas de Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú (PP) anunciaran su respaldo para solicitar un pleno extraordinario, las firmas necesarias para iniciar un debate respecto a la continuidad de José Jerí en el cargo se va concretando.

Ahora, el congresista Jaime Quito exhorta a la bancada de Fuerza Popular a unirse a la convocatoria para superar los 78 firmas necesarias para presentar una solicitud de pleno extraordinario ante el presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi.

"Hacemos el llamado al fujimorismo a que de una buena vez se convoque a este pleno", declaró ante la prensa. Indicó que la bancada estaría evaluando por cálculo político cómo sostener a José Jerí, sin embargo, se "van a ver obligados a convocar porque ya nadie lo puede sostener" al presidente encargado.

