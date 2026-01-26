Generación Z pide la censura de la Mesa Directiva del Congreso: "Tienen que irse todos"

26/01/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio de la crisis política generada tras revelarse las reuniones extraoficiales del presidente José Jerí Oré con el empresario chino Zhihua Yang, la autodenominada 'Generación Z' convocó a una movilización en el Centro de Lima - la primera del año - para este miércoles 28 de enero.

Quien se encargó de ratificar el nuevo llamado de voz de protesta fue el vocero de colectivo juvenil, José Rodríguez, remarcando las mismas demandas que exigieron en el último trimestre del 2025; es decir, la renuncia de la entonces presidenta Dina Boluarte, así como el cierre del Congreso. En ese sentido, señaló a Exitosa, que la marcha tiene como finalidad la dimisión de toda la Mesa Directiva del Parlamento, en la que se incluye al actual mandatario encargado del Perú.

'Generación Z' convoca a marcha contra José Jeri.

Acusan blindaje a José Jerí

En entrevista para el programa "Hablemos Claro", el joven ciudadano expresó su respaldo a las mociones de vacancia y censura que han sido presentadas contra Jerí Oré al interior del Legislativo. No obstante, consideró que su renuncia "no cambiaría nada", por lo que adelantó, que exigirán un cambio en la conducción de este poder del Estado hasta que asuma funciones el nuevo presidente o presidenta del país, el próximo 28 de julio.

"Tienen que irse todos, hasta Rospigliosi. Yo creo que el presidente Rospigliosi, y toda la generación creemos, que está blindando a Jerí desde Fuerza Popular, el fujimorismo, y está demostrando que este Gobierno no se puede sostener", mencionó.

En esa misma línea, señaló que los encuentros fuera de agenda del presidente con los empresarios chinos han causado "indignación" en la población y que pese, a las evidencias de un presunto acto de corrupción, la destitución de Jerí sería algo inviable por el respaldo que recibe por parte de las diversas fuerzas políticas, la cual denomina: "pacto mafioso". Pese a este contexto, saldrán nuevamente a las principales calles del Centro de Lima para expresar su total rechazo a esta coyuntura.

Presidente Jerí responde: "Las personas puedan expresarse libremente"

Conocida la movilización en su contra, el presidente José Jerí se pronunció al respecto el viernes 23 de enero, donde garantizó la libertad de expresión y de libre tránsito de la ciudadanía, pese a que Lima Metropolitana se encuentra en estado de emergencia, como mínimo hasta el 20 de febrero.

"Ante esta movilización, como Gobierno debemos garantizar que las personas puedan expresarse libremente, manteniendo el orden y la seguridad, y velando porque la jornada se desarrolle dentro de los parámetros establecidos, con respeto a las restricciones vigentes y al marco legal", mencionó.

Pese a brindar su descargo ante la Comisión de Fiscalización del Congreso, el miércoles 21 de enero último, fue el propio mandatario que se encargó de descartar una hipotética dimisión a más de 100 días de asumir el cargo, vía sucesión constitucional. "Yo no voy a renunciar porque sería admitir que yo sí he cometido algún hecho ilícito en esa reunión", indicó al país.

Desde la 'Generación Z' ratifican su movilización para este miércoles 28 de enero, en medio de la crisis que ha puesto en vilo la credibilidad del presidente ante gran parte de la opinión pública.