Congreso: "A Perú Libre le importa poco si se remueve a la JNJ, ¿qué ganamos nosotros?", dice Flavio Cruz

El congresista de Perú Libre, Flavio Cruz, restó importancia a la moción presentada por su colega Jorge Montoya para remover a los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Según precisó, a su bancada "le importa poco" si ese recurso logra tener éxito.

Durante el programa Exitosa Perú con Manuel Rosas, el legislador sostuvo que la posible destitución de los magistrados no les genera preocupación, ya que considera que un grupo similiar los sustituirá en el cargo. Por ello, enfatizó en que lo que se debe buscar es un "cambio profundo".

En esa misma línea, Flavio Cruz adelantó que la bancada de Perú Libre aún no tendría una decisión final sobre la moción que busca remover a los integrantes de la JNJ.

Y es que, según señaló el congresista, ello recién ocurrirá luego de que los miembros señalados asistan al Congreso de la República este viernes para exponer sus argumentos.

"Espero escucharlos y luego, finalmente, vamos a tomar una decisión. Nosotros somos un partido antisistema y este sistema no lo hemos construidos nosotros y vemos que no funciona. No sabemos si alcanzarán los votos para ver qué más proponemos, derrepente terminamos teniendo la razón diciendo esto no va más", indicó.