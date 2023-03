Congreso asegura que verá "lo antes posible" proyecto que crea Autoridad Nacional de Infraestructura

14/03/2023 / Exitosa Noticias / Política

El titular del Congreso de la República, José Williams, se pronunció tras la reunión que este martes sostuvo la Mesa Directiva con la presidenta de la República, Dina Boluarte, y anunció que se comprometieron a ver con prontitud el proyecto que crea la Autoridad Nacional de Infraestructura.

El encuentro donde también participó el titular de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), Alberto Otárola, fue para analizar los asuntos relacionados a los desastres naturales, así lo manifestó Williams Zapata.

"Hemos tenido una reunión con la presidenta de la República y el primer ministro, para ver asuntos relacionados con los desastres naturales. Hemos conversado sobre esta nueva autoridad, que es la Autoridad de la Infraestructura Nacional, que va a reemplazar a la Autoridad de Reconstrucción por Cambios", declaró ante la prensa desde Palacio de Gobierno.

"Hemos hecho conocer al Gobierno que el Congreso de la República, evidentemente, va a poner en agenda lo antes posible este proyecto de ley", agregó.

Participación del Congreso

El presidente del Poder Legislativo afirmó que están "disponibles" para realizar una tarea de fiscalización sobre los medios que sean destinados en la referida iniciativa.

"Estamos nosotros disponibles, con los congresistas, para poder hacer una tarea de fiscalización, fiscalizar los medios, los artículos, aquello que el Gobierno está enviando a diferentes lugares, con el objeto de que estos sean bien empleados por las autoridades o quienes tienen la responsabilidad de distribuirlo", manifestó.

Asimismo, resaltó que el Congreso puede estar desplegado "en casi todo el territorio" peruano, por lo que considera que podrían transmitir las necesidades de la población ante el Poder Ejecutivo.

"El Congreso tiene la posibilidad de poder estar desplegado en casi todo el territorio nacional y, por lo tanto, puede llevar requerimientos y necesidades de diferentes lugares hacia el Gobierno, para que él pueda orientar el esfuerzo de apoyo, de ayuda. Finalmente, estamos también en la disponibilidad de poder acompañar a las actividades que se vayan a realizar", expresó.

"Mejora las capacidades"

El titular del Parlamento dijo que la Autoridad Nacional de Infraestructura es un concepto que mejora las capacidades de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) y la calificó como una "interesante" visión de Estado.

"Es un concepto que mejora las capacidades de la Autoridad de Reconstrucción por Cambios y que va a dejar de lado algunos conceptos que no pudo realizar la anterior responsable, con el objeto de ver las cosas en el mediano y largo plazo. Es una visión de Estado muy interesante y que va a estar centralizada en algún lugar, más detalles de eso no conocemos, puesto que no se han visto", precisó José Williams.