Congreso: Luis Cordero Jon Tay renunció a la bancada de Fuerza popular

29/05/2023 / Exitosa Noticias / Política

El parlamentario Luis Cordero Jon Tay presentó este lunes su renuncia a la bancada de Fuerza Popular, manifestando que su decisión es "voluntaria e irrevocable" y que se dio tras "motivos de conciencia".

"Es grato dirigirme a usted para saludarla cordialmente y, a la vez comunicar mi renuncia voluntaria e irrevocable al Grupo Parlamentario Fuerza Popular que usted representa por motivos de conciencia conforme a lo estipulado en el artículo 37 del Reglamento del Congreso y la jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional", se lee en la carta remitida a Patricia Juárez, vocera titular del grupo de Fuerza Popular.

Suspendido de su militancia

A fines de abril, la Secretaría de Disciplina y Ética de Fuerza Popular, decidió suspenderlo de su militancia debido a estar envuelto en el caso de 'El Español' y formar parte de una presunta red de espionaje promovida por el expresidente de la República, Pedro Castillo.

Asimismo, su compañera de bancada, Martha Moyano exigió su suspensión temporal de Fuerza Popular.

"He solicitado a @FuerzaPopular inicie acciones disciplinarias contra @gcorderojontay por los hechos relacionados con una presunta interceptación telefónica en mi agravio y los graves hechos que se le imputan. Confío en la celeridad con la que actuará nuestra dirigencia", escribió Martha Moyano.

Por otro lado, la congresista también pidió a Cordero dar explicaciones e indicaba que demuestre que no ha sido vinculado al gobierno de Pedro Castillo. "En este caso tiene que demostrar que no estuvo allí y tiene harta explicación que dar. En nuestra bancada no hay lugar para traidores. Así somos de duros nosotros".

Investigado por caso de red de espionaje

De acuerdo a la información que accedió la Fiscalía, el legislador Cordero Jon Tay habría estado involucrado en las operaciones de Jorge Hernández Fernández, alias 'El Español', para poder obtener equipos de escucha para espiar a opositores a Castillo Terrones. Un reportaje periodístico reveló que el parlamentario viajó a Panamá entre el 10 y 14 de octubre del 2022 con la finalidad de comprar los equipos de interceptación de comunicaciones para el espionaje.

Denuncia de agresión

Asimismo, el parlamentario Cordero Jon Tay fue denunciado en noviembre del 2021 por presuntamente golpear a su expareja en plena vía pública. Por ello, el 30 de mayo del 2022, la Comisión de Ética aprobó el informe final que recomendó suspender por 60 días al congresista de Fuerza Popular tras ser responsable por el maltrato físico y psicológico contra su expareja.