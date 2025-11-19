Corcuera: Si Jerí busca imitar medidas de Bukele, que exija a operadoras restringir líneas cerca a cárceles

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Política

En entrevista con Exitosa, el exviceministro del Interior, Julio Corcuera, destacó que el presidente José Jerí está comprometido en la lucha contra el crimen, pero no ha lograd.o obtener resultados tras aplicar el estado de emergencia. Por ello, lo exhortó a llevar a cabo medidas contundentes, poniendo como ejemplo las aplicadas por el mandatario salvadoreño, Nayib Bukele.

El bloqueo de líneas telefónicas

Al abordarse sobre la problemática del mercado negro de chips, Julio Corcuera indicó que pese a que la luchac contra este son "pasos tímidos", señaló que es hora de sentar a las operadoras porque los chips que se comercializan en mercados reconocidos salen de estas entidades.

En tal sentido, recordó que en 2019 el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, dio un ultimátum a las operadoras de tres días para que bloqueen directamente las líneas telefónicas que son emitidas alrededor de las cárceles como fue el caso del penal "Zacatecoluca".

"Si tanto se trata de imitar una buena práctica del presidente salvadoreño ahí tiene una práctica concreta por ejemplo", manifestó el exviceministro del Interior.

La lucha contra la criminalidad de Jerí

Corcuera expresó su apreciación y señaló que un problema que se ha incubado por tantos años "difícilmente va a tener solución en un mes o en tres o cuatro semanas".

Además, señaló que de acuerdo a la data que registra Sistema Informático Nacional de Defunciones (SINADEF) en el que en 26 días de estado de emergencia ocurrieron 50 muertes, "no parece haber reducido" debido a que es parecido y en algunos días superior a los últimos del gobierno de la expresidenta Dina Boluarte.

"Queda claro que tenemos los mismos resultados con un actor político más comprometido, porque lo que queda claro y creo además que la aprobación de las encuestas refleja esto, es que tenemos una autoridad que está presente en los penales, que desarrolla más actividades, que muestra mayor interés comparado con la gestión anterior", manifestó.

Sin embargo, subrayó que "los resultados no han venido acompañados". Asimismo, desde su óptica el exviceministro del Interior consideró que hay temas trascendentes que exceden las instituciones como la Policía Nacional del Perú, el Poder Judicial o el Ministerio Público, pero que son importantes.

"Controlar el mercado de chips, sentarse con las operadoras, sentarse con Osiptel. La extorsión en gran medida desarrollados por aventureros o extorsión a gran escala se hace a través del anonimato que es posible a través de este mercado informal de chips", puntualizó.

Es así que Julio Corcuera dio a conocer que si el presidente José Jerí busca imitar medidas de Nayib Bukele deberá exigir operadoras restringir las líneas telefónicas que se encuentran cerca a cárceles.